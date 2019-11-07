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高雄、南投8日起再瘋絕美「懸日」！　連3天最佳拍攝時間、地點出爐

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▲▼南投市民族街老街懸日及夜景。（圖／南投市公所提供）

▲南投市民族路將再現懸日美景。（圖／南投市公所提供）

記者賴文萱／台北報導

「曼哈頓懸日」將降臨高雄、南投！根據中央氣象局懸日預報，11月8日至10日傍晚，在無雲遮情況下，將可觀看到懸日景象。其中，高雄將出現在青年一、二路（民權一路以西），南投則會出現在民族路（南陽路以西），氣象局提醒，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼。

▲▼高雄、南投懸日預報。（圖／氣象局提供）

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▲氣象局公布高雄、南投懸日預報。（圖／氣象局提供）

最佳觀賞地點：
高雄市青年一、二路 (民權一路以西)
南投縣民族路（南陽路以西）

最佳觀賞時間：
11/08　16:43-17:03
11/09　16:46-17:06
11/10　16:48-17:09

▲▼高雄青年路11日下午16時左右，聚集近萬人觀看難得一見的「懸日」；一名婦人騎車觀看不專心，撞車彈飛卡在花叢動彈不得。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲高雄青年路懸日奇景，每年都吸引大批攝影迷前往搶拍。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

氣象局表示，預報期間，夕陽逐日較前1日約晚2至3分鐘運行到達前述街道的中心，其仰角也較前1日稍低。在沒有雲遮情形下，夕陽懸於街道中心位置的前後約10分鐘均適合觀賞懸日景象。

不過，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼。另外，氣象局也提醒，在街道觀賞懸日時更要特別注意交通秩序的維持和自身的交通安全。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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