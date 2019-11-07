高雄、南投8日起再瘋絕美「懸日」！　連3天最佳拍攝時間、地點出爐

▲南投市民族路將再現懸日美景。（圖／南投市公所提供）

記者賴文萱／台北報導

「曼哈頓懸日」將降臨高雄、南投！根據中央氣象局懸日預報，11月8日至10日傍晚，在無雲遮情況下，將可觀看到懸日景象。其中，高雄將出現在青年一、二路（民權一路以西），南投則會出現在民族路（南陽路以西），氣象局提醒，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼。

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▲氣象局公布高雄、南投懸日預報。（圖／氣象局提供）

最佳觀賞地點：

高雄市青年一、二路 (民權一路以西)

南投縣民族路（南陽路以西）

最佳觀賞時間：

11/08 16:43-17:03

11/09 16:46-17:06

11/10 16:48-17:09

▲高雄青年路懸日奇景，每年都吸引大批攝影迷前往搶拍。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

氣象局表示，預報期間，夕陽逐日較前1日約晚2至3分鐘運行到達前述街道的中心，其仰角也較前1日稍低。在沒有雲遮情形下，夕陽懸於街道中心位置的前後約10分鐘均適合觀賞懸日景象。

不過，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼。另外，氣象局也提醒，在街道觀賞懸日時更要特別注意交通秩序的維持和自身的交通安全。

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