怒送醫院訂單！罹癌客躺床「告白」秒炸催淚彈　外送員：我願意…

▲外送員路上奔波送餐賺外快！（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少外送員透露，最怕送餐到醫院，尤其標註不清楚，花了老半天找病房！一名罹癌病患躺在床上「揪心告白」，自己因三餐長期訂外送，感激外送員們總是使命必達，「都很nice還幫我開門、關門！謝謝你們！」

「我是來告白的！」一名網友在臉書社團《靠北ubereats》鼻酸表示，因罹患癌症，3年來都在高雄長庚治療，「因為打藥期間有注射『抗過敏』會導致頭暈嗜睡，無法自行起身到B1買三餐」，而家人各有工作要忙，「自己都盡量在醫院叫外送解決。」

請繼續往下閱讀...

隨著外送平台興起，原PO也嘗試使用手機訂餐，不過上網爬文「發現外送員大多好像不太喜歡送醫院，因為上樓找病房的時間會耽誤你們接下一張單，在這裡說聲抱歉、不好意思，辛苦你們了！」對此，原PO慶幸，每次遇到的外送員都有一顆善良的心，「都很nice還幫我開門、關門！謝謝你們！」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲外送員暖喊，儘管麻煩，也願意替病人送餐！（圖／記者劉維榛攝）

這篇帶有正能量的文章，一貼出就惹哭大批網友，紛紛拍肩打氣「祝早日康復，好好養病」、「好希望你只是編出來的故事，加油」。留言串也釣出不少外送員暖回，「 辛苦了，我都會盡量親送，祝您健康開心」、「很不喜歡送，但是是工作還是會送，你不用怕儘管訂，祝早日康復」、「這個要我走樓梯我也願意送，祝早日康復」、「所在位置標示清楚，這樣可以幫助我們更快送餐到您的手上，加油」、「雖然外送醫院風險很大（沒停車位被開單），但是我都很樂意送（懷抱感恩之心，因為我兒子之前車禍，幸運的搶救回來），而且不管是醫護人員或是病人都需要吃飯，但是希望標示清楚樓名／樓層／房號，讓外送員能快速送達跟離開」、「其實外送員不是怕送病房，而是備註不夠明確，花很多時間在醫院繞」。

►生火了！連我媽都用到發光