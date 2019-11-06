全體用路人「3大保障防護」功能曝光！美食外送員更要加買「營業用機車險」

▲全體用路人都要準備「3大保障」：意外險、醫療險、失能險。美食外送員更要加買「營業用機車險」。（圖／記者林敬旻攝，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

美食外送員日前發生數次車禍意外，引發社會大眾檢視外送員在工作上是否缺乏保障，也激起勞資雙方的權益討論，直至現在似乎還沒有獲得定論。對此，錠嵂保險經紀人指出，外送員除了準備一般民眾騎乘機車的「3大保障」之外，還要確認「第三人責任險」或另加「營業用機車附加條款」才是全面性的防護。

錠嵂保經表示，「車險」理賠概念可分為「受害被撞」與「加害撞人」兩種情況。如果外送員是「受害被撞」，得先看肇事方的強制險、第三人責任險等相關保險，若具備保險，就可理賠給外送員；如果外送員是「加害撞人」，就反過來看外送員的保險能否協助賠償。

機車強制險可以賠償給受害方，但錠嵂保經強調，外送員的保障問題就是在「第三人責任險」原則上不保障「營業」行為，假若外送員為「加害撞人」，被求償時就可能沒有後盾。

▲年輕打工族為了多賺外快，常利用額外的時間從事美食外送服務。（圖／foodpanda提供，示意圖，與本文無關）

錠嵂保經指出，車禍事件過後，金管會與部分保險公司呼籲，若從事像機車外送員這類行業的民眾，請盡速購買「營業用機車附加條款」，讓第三人責任險能順利啟動；但也有質疑聲音指出，現行法規根本沒有「營業用機車」，導致整個過程充滿瑕疵。

那麼現階段該如何獲得保障？錠嵂保經說明，車險、團體險和勞保給付就像是「安全帽」獲得基本的保障，民眾仍需要根據自身需求而強化個人保障。也就是說，從人身保險的角度逐一檢視個人需求，並用定期險規劃，評估各種醫療與生活開銷，才能獲得「低保費、高保障」的良好效益。

錠嵂保經建議「全體用路人」可從這3種保險著手：意外險、醫療險、失能險。

▲多數年輕民眾身兼多職，打拚自己的事業。（圖／《ETtodoy新聞雲》資料照，示意圖）

受傷後的基礎保障——意外險

錠嵂保經表示，壽險公司販售的意外險看起來較複雜、也較貴；產險公司推出意外險則是「俗擱大碗」，且方便單獨購買，常常一個方案就包括實支實付醫療費、住院日額保險金、骨折津貼、特定意外事故增額等保障。

原先就有壽險意外險的人，建議再挑一張「重大事故理賠金額高」的產險意外險，與原本的保單互補特性。而如果是沒有壽險意外險、也沒太多預算的民眾，同樣可先投保一張泛用性高的產險意外險，才不會發生事故時，第一時間什麼保障都沒有準備。

錠嵂保經也點出重要提醒：即便是兼職，只要開始做兩份工作，或是工作性質有了變動，被保險人一定要主動告知保險公司。意外險是以「職業」做為費率基準，「一整天常待辦公室的人」和「每天花8個小時在交通工具上的人」的潛在風險無法相比，若沒先通知保險公司兼差或換工作，出了意外後，保險公司能夠拒賠。

就醫期間扛起許多花費的保障——醫療險

錠嵂保經表示，發生車禍時，如果不是小擦撞，幾乎都要送醫治療；假如狀況較嚴重時，更可能得住院好一陣子或動到手術。一旦手術要用到骨釘、鋼板，就會產生價格昂貴的「手術費」和「材料費」，這些光靠意外險的內容沒辦法全部轉嫁，最少必須準備「實支實付」型的醫療險保單，且要兩張以上，才有可能不動到自身荷包。

醫療險的另個特色是，意外險不保「疾病」衍生的醫藥費，而醫療險卻可提供基本保障，這對一整天好長時間都面臨風吹日曬的外務人員、或是一些飲食作息不太正常的上班族而言，都有其必要。

▲年輕打工族賺外快，從事美食外送服務，也要注意自身的保障。（圖／pexels，示意圖，與本文無關）

事故後的生活保障——失能險

錠嵂保經表示，身負養家重責在外打拚的民眾必須考慮更長遠的事。如果車禍後不幸失能，很可能無法再度投身職場，此時最需要的便是「失能險」。

失能險可以選擇終身或是定期。錠嵂保經指出，由於槓桿效益大、加上年老後發生意外或罹患重病都常導致失能，因此這幾年終身型失能保單在市場上一直很受歡迎；而假若預算不多，也不一定要選擇終身失能險，因為定期失能險若搭配好，同樣能在打拚期間鞏固保障，專心累積財富為老年做準備。

失能險的「一次性給付」可在失能初期購買相關輔具或打造無障礙空間；「每月失能扶助金」則維繫生活費的重要來源，可視家庭狀況自由選擇。

錠嵂保經表示，因工作需要而長時間到處奔波的民眾，應藉由此次事件好好替自己「保單健診」，包括需要養兒育女的民眾也可藉由保險專業的規劃，找出適合的壽險額度與其它細節保障。

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