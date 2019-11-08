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今年攻略不一樣！雙11懶人包！淘寶台灣搶「一元清空百萬購物車」

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▲▼淘寶,淘寶台灣,手淘,雙11,1111。（圖／擷取自「淘寶」頁面）

▲「2019淘寶台灣雙11全球狂歡節」現已登場。（圖／擷取自「淘寶台灣」頁面，下同）

消費中心／綜合報導

電商盛事「雙11」即將來到，今年特別為台灣消費者打造的專屬平台「淘寶台灣」，在剁手族、老司機的狂推坑之下，一躍成為下載熱門。用「淘寶台灣」在現正開跑的「2019淘寶台灣雙11全球狂歡節」淘好貨，堪稱史上最強合體，今年想搶最後一波優惠，就要把它載起來。

許多消費者已看準淘寶台灣雙11超取免運的優惠，近期率先將心中想爆買一波的品項通通加進我的最愛，然而好康不只免運，怎麼買才能在雙11成為地表省很大的購物達人？首先，省錢王道第一步「先把所有的折扣碼拿好拿滿」，因為淘寶台灣折扣碼可累加使用。例如雙11當天的「滿699減80折扣碼」、「品質商城滿額79折折扣碼」，以及「千萬商品0元免運」。當然，銀行信用卡折扣也是省錢招之一，例如台新銀行刷滿1,111現折111刷卡金，等於直接打九折！

【11/1~11/10優惠】
超狂爆品一折
平常想下手的品項一直狠不下心搶購嗎？現在不用剁手了，即日起～11/10，每天進入淘寶台灣頁面，就能看到當天的「爆品一折」推薦，不同爆品除了享有一樣的激殺優惠，各店鋪推出的滿額免運、滿百折十等優惠，也能一起併用。特定整點時段緊盯手機、快速滑動手指，也有機會把iPhone 11 Pro、精品家電Dyson、保養神仙水SK-II，用下殺1折的超佛價格通通帶回家。

$1元清空購物車
從即日起～11/10，不能錯過的還有每天發車的「一元清空購物車」活動，每天只要一元，就有機會把iPhone 11 64G、YSL奢華緞面絲絨脣膏、任天堂Switch主機、SK-II青春露等高價商品帶回家。就算錯過以一折搶購的優惠，還能寄望一元超殺好康，說不定還有機會在雙11這天，得到清空價值百萬的購物車、招來眾人嫉妒眼光的機會。

買滿$99元超取免運費
真正精打細算的買家，有時買不到免運門檻，就會乾脆取消購物車、把錢省起來。但即日起～11/10在淘寶台灣只要買滿指定商品99元、選擇超商取貨就能獲得免運優惠，怎麼買一定都能賺到運費錢。雙11當天更有千萬商品，一起加入超商取貨免運費行列。事先把想要的商品堆滿購物車，雙11凌晨就可以秒速結帳。

【1111當天優惠】
折扣碼1：滿$699減80
雙11當天進入淘寶台灣頁面，一看到「雙11滿$699減80」折扣碼，不囉唆，馬上就要複製下來。因為雙11當天所有活動商品（虛擬商品除外），不管是想入手韓系潮衣、經典大衣、歐美飾品或是生活雜貨，購物車一結帳，就可使用折扣碼享滿699減80的優惠。

▲▼淘寶,淘寶台灣,手淘,雙11,1111。（圖／淘寶台灣提供）

▲雙11當天結帳前，別忘了複製折扣碼，幫自己先省一波。


折扣碼2：品質商城滿額享折扣
雙11期間「品質商城」頻道的商品不只超取免運，雙11當天更全面支持滿額享折扣，手腳快的人一次就有機會減去幾千、幾百塊，看著瞬間被減去的尾數，讓人又想再去挑個幾樣結帳。
淘寶台灣提供下述3種折扣碼供消費者選擇及使用：
第1檔：滿NT$1000減NT$210
第2檔：滿NT$3500減NT$735
第3檔：滿NT$6000減NT$1260
快算一算自己目前的購物車總價，少了幾十塊就要趕快找商品補到滿額，絕對要把折扣用好用滿才行。

1元清空百萬的購物車
即日起至11/9（六）23:59前在淘寶台灣下單付款，就有機會抽中「一元清空百萬購物車」資格。這個台灣電商界的創舉活動，將在11/10（日）於活動頁面開獎，中獎者在雙11當天須到台灣淘寶辦公室現場，在「100秒內」填滿購物車，款項上限100萬元台幣，通通由淘寶買單，要讓中獎人享受瘋狂塞滿購物車的極致快感。

▲▼淘寶,淘寶台灣,手淘,雙11,1111。（圖／擷取自淘寶台灣官網）

▲總是嫌錢包裡的一元很佔空間？現在一元也有得到「清空百萬購物車」的立大功機會。

【信用卡優惠】
現在於淘寶台灣也可用台灣信用卡支付，而且優惠多多，然而目前刷指定的台新信用卡才能省最大，11/1-10單筆滿NT$ 11,111元最高就可回饋NT$ 1,111元刷卡金（需在銀行官網登錄）。雙11當天加碼至11%現折回饋，且單筆滿千直接現折NT$111元。

《淘寶台灣》在設定、操作上以貼近台灣消費者購物體驗為考量，包括強調購買商城商品皆享七天鑑賞期的購物保障，特定旗艦店、專賣店也有正品保證，若想退回商品，也都可在台灣完成退貨手續。在支付方面，不僅可使用台灣信用卡付款，更可選擇台灣3大超商7-ELEVEN、全家、萊爾富取貨，感受更為流暢的購物體驗。

不管3C配件、家電、雜貨、男女時尚等商品，通通都能在這裡找到剁手價的淘寶，在雙11期間的上架數量與速度，更是比平常還來得即時且大量，就是為了滿足不同個性、喜好的買家，找到最適合自己的流行物件。網友也整理不少爆品推薦，像是平常習慣上淘寶採買季節服飾的買家，趁著搭配下殺折扣的雙11檔期，自然要把過去想擁有的品項，全部掃進購物車。

▲▼淘寶,淘寶台灣,手淘,雙11,1111。（圖／擷取自「淘寶」頁面）

▲專屬台灣用戶的「淘寶台灣」現已上線。

一年就等這一天，一天就把所有購物心願一一達成。想要什麼精選商品就上「淘寶台灣」動動手指，從韓系衣服飾品買到北歐風家具，簡單就能淘到全世界。

雙11「淘寶台灣」衝一波►►►http://taobao.ec/MC1

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