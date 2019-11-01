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雙11系列活動開跑！　夯品＋折價券大放送、手機APP搶整點特賣更划算

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▲▼雙11,1111,生活市集,東森購物。（圖／業者提供）

▲針對雙11購物熱潮，生活市集APP即日起～11/9每日推出整點特賣優惠。（圖/業者提供）

記者萬玟伶／台北報導

終於等到一年一度的雙11大檔來襲，各家電商已就定位，預備從今（1日）開始就衝出一波買氣。在今天也正式進入雙11活動主波段的生活市集，主會場設有五大優惠專區，人氣大牌商品最低能以下殺2.5折入手，同時也有「激省日用品」、「人氣美食館」等分會場，讓消費者在最短時間內瞄準目標輕鬆選購。

習慣在生活市集APP消費的用戶，即日起～11/9每天中午12點也有APP限時特賣可搶購，包括特價僅11元的小米智能體重計2、下殺3.1折的SK-II青春露（750ml）和日本Kose極潤型雪肌精（360ml），預計將吸引不少女性消費者搶單。

friDay購物即日起～11/17全站推出多重消費回饋，天天送出千萬折價券以及限時滿額抽iPhone 11等優惠活動。在雙11主活動前，即日起～11/10 也打出品牌日活動，如11/1 Dyson、11/3 FUJI按摩椅、11/10 SKII等，當天可使用限定優惠折扣碼，以超值價格把商品帶回家，消費滿額還有其他優惠可享。

11/8～11/11活動期間內，每12：00開放當日限定的限搶商品，像是11/9 KOSE高絲雪肌精(200ml)、11/10 小米手環 4、11/11 PHILIPS 40吋FHD液晶顯示器+視訊盒，都能以111元、遠低於1折的價格限量瘋搶。11/8～11/11活動期間於下單滿額，限時再抽iPhone 11。 11/1～11/30  金卡會員在活動期間於friDay購物累計消費不限金額，即可抽iPhone 11，擁有比一般消費者更有利的機會。

▲▼雙11,1111,生活市集,東森購物。（圖／業者提供）

▲即日起每天打卡就可領11枚東森幣，連續打卡5天還有機會抽到超值好禮。（圖／擷取自東森購物網頁）

去年在雙11單日就創下破2億業績的東森購物，今年的雙11活動也於今天開始起跑暖身，天天打卡可領11枚東森幣，指定時間再搶1,111折價券，在購物前就先給消費者一波波有感好康，消費滿額，天天再抽漢來海港城餐券等好禮。

針對保養族群，SK-II、SHISEIDO資生堂及ESTEE LAUDER雅詩蘭黛等精選品項，也打出低至55折的優惠。家電類商品也推出廚電節、洗冰節及吸塵節，讓消費者更快狠準地選擇年末想除舊佈新的對象，且參與品牌高達100個，家電大廠LG、Dyson、Panasonic、大同、日立、飛利浦、日立等，也加碼推出天天搶限量8折商品活動，多元的品項與優惠價格要讓消費者豪爽買單。

►就算男友搶雙11，也不會忘了妳的小秘密...

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