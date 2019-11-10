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準備迎接史上最狂雙11！電商祭出夯品下殺1折起　折價＋餐旅券抽到手軟

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▲▼雙11,1111,東森購物。（圖／東森購物提供）

▲東森購物雙11天天打卡送東森幣、抽11,111元折價券與iPhone，新會員滿額再享超值好康。（圖／東森購物提供）

記者萬玟伶／台北報導

一年一度電商盛事「雙11」將在明天登場！今年買氣更勝往年，各家電商也不約而同從10月底或11月初就推出暖慶活動，一波波優惠要將熱度延燒至雙11當天。隨著雙11主戰場逼近，電商也紛紛祭出加碼優惠，最吸睛的下殺優惠品項往往是從1折起跳，此外，也有電商祭出11/11午夜抽11元iPhone 11 Pro Max的超殺優惠。

東森購物今年推出「1111狂歡慶」，只要在網路上天天打卡就可以領取等同現金的11枚東森幣，指定時間再灑1,111元折價券。即日起～11/13，天天打卡再拚一個把最高11,111元折價券與iPhone帶回家的好運。必搶商品方面，東森購物今年持續主打APPLE蘋果、三星、小米及華為品牌，MacBook搭配銀行最高可省萬元、iPad 限時搶購8,888元起、iPhone最低85折即可入手，三星手機最高可現折3,310元，小米手環也祭出破天荒新低價799元吸引消費者。

本次雙11活動更推出「新會員滿額禮」，新會員消費滿3,000元，登記後即有機會獲得「鍋寶陶瓷杯」、消費滿額天天抽「漢來海港城餐券」2張、週週抽「1,212折價券」、全月再抽「老爺酒店住宿」券、每日4個時段最高搶$1,111折價券。回饋方面，刷台新銀行信用卡，滿$10,000元就送$1,100元刷卡金，刷聯邦銀行信用卡，滿$111,111元送$11,111元刷卡金，刷花旗、永豐、土地、星展銀行等信用卡亦有不等優惠。使用LINE PAY支付，最高回饋11%，消費滿1,111元有機會回饋6%。使用街口支付，最高可享13%回饋，雙11當天凌晨00：00～23：59時間內消費，立即享有11%現金回饋等好康。

Yahoo奇摩旗下的購物中心及超級商城雙平台，預計於11/11～11/13正慶期間再推超殺優惠。購物中心持續天天狂灑上億紅包，最高送10萬超贈點。明星夯品也下殺3折起，包括iPhone 11 Pro、Jo Malone香水、英國Gtech無線除蟎吸塵器、SK-II青春露等，都在優惠名單內！刷Yahoo聯名卡最高可拿18%回饋，單日集滿4筆24H快速到貨訂單即送168購物金，即日起～11/13單日消費累積滿2,000元再加碼送刮刮樂「虎來寶」，讓消費者把最大獎200萬刮回家。超級商城近千店祭出3折起優惠、天天再搶千元折價券，，指定店家跨店消費最高還可現折2萬元，特定名店消費再抽1000超贈點，刷Yahoo聯名卡最高可拿15%回饋。拍賣平台於11/13早上10：00也將以特惠價1,111元起標百萬賓士汽車。

▲▼雙11。（圖／Yahoo奇摩提供、擷取自PChome24h購物）

▲英國Gtech無線除蟎吸塵器，11/11～11/13的11：00、23：00將於Yahoo奇摩購物中心將推出限時3折起的優惠。（圖／Yahoo奇摩提供）

momo購物迎接雙11，今年號召6,000多個品牌共襄盛舉，如P&G、3M、Dyson、萊雅集團、ASUS、SAMSUNG、正官庄、adidas等。挑戰全年最低價的商品，包括adidas運動鞋($1,111)、正官庄高麗蔘精x2盒($2,306/盒) 、Samsonite 28吋行李箱($6,666)等優惠商品。雙11當天於momo購物網任1筆消費滿$1,111元，還可參加登記送1.1萬份茶湯會珍珠奶茶一杯或1.1萬份達美樂Pizza一份。雙11期間，momo也與國泰、玉山、台北富邦銀行、花旗等30家銀行合作，最高回饋25%刷卡金。

PChome24h購物在雙11期間，聯手破萬家知名品牌，推出狂降破億的12大主題商品會場，全站逾500萬種商品全面下殺1折起。主打抑制腸病毒的Coway旗艦環禦型空氣清淨機，限時優惠價7,490元，美國AOC 50吋 4K HDR+智慧聯網淨藍光液晶顯示器下殺69折，不用9,000元就能入手。活動期間單筆訂單滿11,111元，登記即抽Mitsubishi Colt Plus 2020年式典藏型車款乙台。近日加碼祭出的優惠回饋，除了7大行動支付加碼回饋20%，還有36大銀行最高回饋34,400元，最高還享30期0利率。

▲▼雙11。（圖／Yahoo奇摩提供、擷取自PChome24h購物）

▲PChome24h購物「主題商品會場」各推出1折起的下殺優惠。（圖／擷取自PChome24h購物官網）

蝦皮購物今年在暖慶期間不只再推互動遊戲讓民眾大賺蝦幣，並邀請KOL、藝人合作直播、復刻經典台劇。雙11當天從午夜開始就有限量爆品特賣，只要輸入特定商品上方的指定限量折扣碼，就可用1元結帳，如LINE FRIENDS 隨身空氣清淨器只要1元就能帶回家。午夜快閃半價吸睛商品則有 YAMAHA 5代新勁戰ABS 紀念版原價93,500元，午夜快閃半價只要46,750元，雅詩蘭黛特潤超導修護露50ml等多款超強夯品，雙11當天也祭出超殺半價。但最殺的莫過於11元的iPhone 11 Pro Max，雙11當日 00：00、04：00、08：00、12：00、16：00、20：00、23：00共7個時段開放搶購。

►雙11挑不到好貨？女孩們的戰場在這裡！

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