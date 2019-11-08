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東森購物前10月營收年增24%！電視購物迎戰雙11「美鑽珍珠」下殺8.9折起

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▲▼雙11,1111,東森購物,電視購物。（圖／東森購物提供）

▲東森購物「雙11電視購物特別日」將推出價格下殺的美鑽珍珠品項，包括「金石盟日本AKOYA天然真珠套組-皇家天女級」原價$198,000，下殺$176,220元。「亞帝芬奇鑽光動人限量GIA3克拉鑽戒」原價$2,380,000元，下殺$1,977,777元。（圖／東森購物提供，下同）

記者萬玟伶／台北報導

每年雙11大促期間，就是各家電商摩拳擦掌、準備迎戰全年業績最高峰的時刻。今年成立20週年的東森購物也在雙11前夕公佈，1～10月營收年成長24%，達165億元（含草莓網認列），整體業績蒸蒸日上。慶祝20週年的同時，更時逢東森製作的大型IP選秀節目《聲林之王》奪下金鐘獎「最佳綜藝節目」，雙喜臨門也帶來恢宏氣勢。為迎戰今年雙11，東森購物也祭出多重前所未有的優惠活動，要將這波喜氣加乘買氣，一路滾滾催燒到年底！

雙11檔期，正是許多平日不打折的品牌商品祭出限定優惠的時候。今年在東森購物，不僅從不折扣的頂級天價美鑽珍珠，首度破例下殺8.9折的尖叫驚喜價，雙11當天，電視47頻道當天採取全日LIVE直播，晚上8點到10點，超狂「電視亂賣會」也將熱鬧登場，眾多商品下殺1折起，鎖定直播節目才有機會把一年一度的超值優惠搶到手。

東森購物去年雙11全通路業績約2億元，今年在網路端推出各項破盤價商品，並規劃《廚電節》、《洗冰節》及《吸塵節》等活動，提供消費者種類更多元、更豐富、更物超所值的購物選擇，預計今年雙11將挑戰3倍業績成長。11/10、11/11於電視購物登場的「雙11電視購物特別日」也有不能錯過的活動與亮點。

第一波：11/10「暖心雙11、幸福1+1」電視特別日．從不打折的3克拉美鑽首度下殺尖叫價
東森購物電視47頻道將於11/10日推出「暖心雙11、幸福1+1」電視特別日活動，包括「日本味王紅石榴熱銷回饋組」、「COPPER CHEF吳宗憲代言雙耳湯鍋」、「台酒生技酒粕活膚組」等品項都享11%折扣。此外，更推出令人尖叫的明星級重量商品「金石盟日本AKOYA天然真珠套組-皇家天女級」，以日本珍珠中品質最佳、約只佔所有產量10%的Akoya珍珠，和市場罕見9～9.5mm最大尺寸，經過顆顆鑑定、符合條件，此商品亦附上日本真珠研學研究所國際證書，原價$198,000、下殺$176,220元就能擁有。

▲▼雙11,1111,東森購物,電視購物。（圖／東森購物提供）

▲「亞帝芬奇鑽光動人限量GIA3克拉鑽戒」原價$2,380,000元，下殺$1,977,777元。11/10 (日)晚上 22:00 東森購物47台，隆重推出。

「亞帝芬奇鑽光動人限量GIA3克拉鑽戒」，以極其稀少的3克拉大主石，以及車工為2個Excellent的珍稀價值，祭出市場破天荒超優惠價格，3克拉EVS1原價$2,380,000元，下殺$1,977,777元即可擁有！當次節目除了展出3克拉絕世美鑽之外，更有「亞帝芬奇閃耀馥郁GIA1克拉鑽戒」，原價$238,000元，直接下殺$197,777元，將於11/10 晚上 22：00東森購物47台，隆重推出。當日會員下單，東森購物再幫會員做愛心，所有商品收入將捐出11%予台北市政府購買長照專車，支持公益長照計劃。

第二波：11/11電視熱銷商品全面1111、雙11發功猛催下殺破盤優惠
東森購物電視47頻道於雙11當天推出全日LIVE活動，祭出燒腦狂歡價1,111元。11/11當天晚上8點到10點，超狂「電視亂賣會」熱鬧登場，眾多熱銷商品如「資生堂百優乳霜」、「JO MALONE香水」、「德國雙人鍋具」等，全部下殺超優惠折扣，且現場將會視狀況縮短銷售時間，限量商品賣完就換品項，購物專家也將連番上陣，想搶優惠的觀眾得要牢牢緊盯螢幕。

▲▼雙11,1111,東森購物,電視購物。（圖／東森購物提供）

▲JO MALONE藍風鈴熱銷香水超值組100ml，原價$3,980元、特價3,680元。

▲▼雙11,1111,東森購物,電視購物。（圖／東森購物提供）

▲資生堂百優乳霜7ml*5瓶，原價$1,820元、 特價$1,111元。

▲▼東森購物，電視購物。（圖／東森購物提供）

▲COPPER CHEF吳宗憲代言雙耳湯鍋，原價$1,980元、特價$1,762元。

為因應雙11帶來的大量訂單與出貨量，東森購物表示，位於桃園超過萬坪的兩座物流中心，將透過流程優化來縮短貨品從進倉到出庫的時間，並就過往數據提前做好各項庫存及運能調度，讓貨品可在時效內送到客戶手中。近年來，東森購物也發現民眾環保意識提高，不少人會選擇透過綠色消費減少對環境的負擔，為此東森購物也將減少網購包裝使用量，致力在重視環保的消費者心中，提高品牌的環保分數，讓消費者可以選擇更友善環境的消費方式。

為迎接雙11的來臨，東森購物依照過去經驗，將安排雙倍以上的客服人員來備戰，提供所有會員更快速有效的服務，對於不擅長使用網路的客戶，東森購物也貼心提供24小時全年無休的專人和語音服務，讓會員更能夠感受到專業又溫暖的購物體驗。此外也提供網路、APP、語音等自助式訂購優惠與服務，讓客戶可依個人習慣、輕鬆購物。東森購物以超專業的服務與超便利的訂購方式，搭配雙11超殺的優惠活動，期望能夠再創業績新記錄。

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