中華電信「雙11」加碼出大絕！iPhone XR下殺1折起　3張藍色小朋友有找

消費中心／綜合報導

今年的雙11熱潮來得比往年早，不少電商更是從10月底就開始大打暖慶折扣戰，然而時間愈接近雙11當天，不只電商瘋狂，現在就連電信業者也推出讓人驚呆了的下殺優惠！台灣電信龍頭中華電信推出「瘋搶雙11購物節」迎戰雙11檔期，最大亮點當然就是要祭出全球熱賣的iPhone寵愛果粉，讓想換機又精打細算的果粉們，快趁著雙11限時快閃活動，給自己一個換機的好理由！活動期間iPhone XR下殺1折起、iPhone 7專案價0元就可打包帶走。

中華電信「瘋搶雙11購物節」的優惠一波比一波狂，近日宣布最新活動，雙11當天開始，網路門市限定的iPhone快閃加碼優惠活動，時間自11/11上午11：11分起至11/14上午11：11分止。開放新申辦、攜碼及續約客戶均可搶購申辦，此次也特別搭配iPhoneXS系列、iPhone XR、iPhone 7及iPhone 7 Plus，以最令果粉心動的購機優惠點燃今年雙11熱度。申辦大4G購機方案，月繳1,399元（30個月），iPhone XR 64GB專案價 2,200元，3張藍色小朋友有找，相當於只要1折起就能將原價21,500元的熱銷機型iPhone XR 64GB直接帶回家。想體驗iPhone XR雙卡雙待的便利性及4K和立體聲錄影等強大功能的果粉們，心動不如馬上行動！

同時，為讓客戶輕鬆成為果粉一族，iPhone 7 32GB月繳999元（30個月），專案價更祭出0元優惠，讓預算不多的果粉或Android用戶，也能無痛加入換機＋果粉行列。合約期間除可享行動上網吃到飽、最大網內免費講，再送Hami書城月讀包前3個月（原價447元），以及「日租型」或「定量型」國際漫遊上網方案的專屬特惠價。11/11當天成功申辦iPhone快閃加碼優惠，還有機會抽中「Hami Point」11,111點（共計11名）。設好雙11當天的鬧鈴，時間一到就立刻到中華電信網路門市搶購！

有購機或換機需求又還在觀望的民眾，不妨趁雙11檔期，研究對自己最有利的電信方案，從雙11開始，享受暢快飆網又省下荷包的超值生活。

