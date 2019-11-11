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「雙11」最愛搶衛生紙！各大量販店熱銷排行TOP5出爐

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▲▼ 愛買 。（圖／業者提供）

▲▼雙11購物節個大量販店銷售排行出爐。（資料圖／業者提供）

記者蕭筠／綜合報導

電商年度盛事「雙11」優惠真的殺很大！今年各大量販店、超市也從10月起打出前哨戰，從線上、線下等平台祭出超狂優惠價，無論是民生用品、生鮮商品、還是電器都便宜到爆炸，吸引不少婆媽們瘋搶，其中，家樂福及愛買熱銷排行榜第一名就是衛生紙、愛買則是以生鮮雞蛋、白米為主，果然是以民生用品為人氣搶買焦點。

▲▼ 家樂福 。（圖／業者提供）

▲家樂福雙11衛生紙是熱銷商品。（資料圖／業者提供）

家樂福自10月29日起祭出連續15天的「雙11」慶祝活動，從實體量販、便利購到虛擬線上購物、商城4大體系共同推出搶殺優惠，其中，11月1日至13日有連續13天「指定商品優惠」，每天一件指定商品最低下殺4.5折，今日更有家電狂歡慶加碼，上午9時起推出限量50台的飛利浦智慧連網HUD顯示器75PUH6303下殺4.8折、國際牌蒸氣烘烤爐限量100台，以及輝葉火紅溫感美腿機HY-19951D、輝葉鋁合金平板跑步機HY-20607等。

家樂福透露目前熱銷排行榜TOP5依序分別是唯潔雅抽取式衛生紙、舒潔棉柔舒適抽取衛生紙、家樂福超值狗乾糧（牛肉風味）、大同TAC-10L-DC10人份電鍋、任天堂Nintendo SwitchNS Joy-con左右手控制器、iPhone11 128GB，仍以民生用品深受歡迎，家樂福估雙11檔期過後業績可成長3成。

▲▼頂好雙11。（圖／業者提供）

▲頂好雙11熱銷為雞蛋、白米商品。（圖／業者提供）

頂好則在今日推出一日限定的「1111狂歡日」，多項商品買一送一，截至目前為止以上水夢月米、加生特選白鮮蛋10入等是消費者紛紛搶購的單品之一，部分門市特價商品已被搶購一空，超級熱門，計能夠帶動約2成買氣。另，頂好也加碼即日起至11月15日，單筆消費生鮮商品滿111元即贈11元生鮮現金抵用券，以此類推，提醒11月16日至11月24日單筆消費生鮮商品滿111元可抵用11元生鮮商品抵用券，僅限抵用蔬果、精肉、海產麵包、現煮咖啡等生鮮類商品。

▲▼愛買雙11優惠。（圖／業者提供）

▲愛買熱銷商品是衛生紙，銷售成長最多則是洗衣精。（圖／業者提供）

愛買從11月9日起至今日推出500款日韓商品最低5折起，100款商品買一送一，其中，得意優質抽取式衛生紙單日就創下13536包銷售，較平常成長4成銷售額，依序排行則是一匙靈潔淨洗衣精補充包、金得意巧撕廚房紙巾、維力炸醬麵重量包、靠得住草本夜用超長衛生棉等，並以一匙靈銷售成長幅度最大高達9成。另外3C產品部分，截至目前為止iPhone系列產品已銷售逾300支，任天堂SWITCH也賣出近200台，吸引不小買氣。

提醒今日愛買線上購物樂天平台於23時還有「iPhone 11 PRO MAX 64G（綠）」最狂5折原價39900元，現在特價只要19950元，記得設鬧鐘開搶呀

►「即日起，我退出老化黨。」

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