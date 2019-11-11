單程最殺111元！雙11「搶機票」優惠大PK　從國內到日韓歐洲通通有

▲韓籍航空公司在雙11推出超殺促銷，機票買一送一、最便宜111元起。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

迎接雙11光棍節，多家航空公司也配合推出超殺1111優惠，《ETtoday新聞雲》整理出6家航空的機票促銷活動，快趁活動期間搶低價機票，安排下一趟出國行程。

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▲阿聯酋航空雙11促銷，經濟艙來回未稅7111元起。（圖／阿聯酋航空提供）

1.阿聯酋航空

購票日期自即日起至2019年11月25日為止，出發時間則自2019年11月18日至2020年6月20日止，經濟艙票價自NT$7,111元起（未稅）、商務艙票價自NT$62,111起（未稅）。

阿聯酋航空雙11促銷：經濟艙來回未稅價

杜拜：14,111元

慕尼黑：10,111元

蘇黎世：9,111元

巴黎：10,111元

法蘭克福：7,111元

日內瓦：12,111元

米蘭：14,111元

羅馬：10,111元

▲樂桃航空推3人以上購票，享7折優惠。（圖／樂桃航空提供）

2.樂桃航空

樂桃航空推出「手牽手玩日本！3人以上購票享7折優惠」，促銷涵蓋10條台灣飛日本航線。販售期間自2019年11月7日00:00至2019年12月22日23:59止（台灣時間），適用期間為2019年11月25日～2020年3月26日。

3.釜山航空

釜山航空雙11優惠大促銷，機票買一送一，單程未稅1,111元起。1+1特價機票包含台北－大邱 1,111元、高雄－釜山1,111元、高雄－仁川1,111元、台北－釜山1,311元。銷售時間自11月8日上午10:00至11月11日下午 22:49，搭乘時間為2019年11月9日至2020年1月11日。

▲德威航空限時開搶韓國5航點111元機票。(圖／德威航空提供)

4.德威航空

德威航空推出「銅板價$111飛韓國」（單程未稅，不含托運行李），限時推出11張台北-大邱、11張台中-釜山、11張台中-首爾、11張高雄-釜山、11張高雄-首爾的111元機票。沒搶到限量低價機票的旅客，也可把握「德威好威週」優惠，精選航線單程未稅1000元起。販售時間：11月11日11:00至11月17日00:00，搭乘時間：11月11日至2020年2月29日。

5.AirAsia亞洲航空

亞航推出11.11「我光棍・我驕傲」促銷，限時24小時單程未稅711元起。促銷航線包含台北／高雄-吉隆坡單程未稅1511元起、台北／高雄-宿霧單程未稅1111元起、台北-名古屋單程未稅1111元起、高雄-克拉克單程未稅711元起。

6.華信航空

華信航空11日上午11點到晚上11點期間，每小時的11分會顯示11分鐘的折扣碼，旅客取得折扣碼後，可於2019年11月12至14日3天內，透過華信航空APP購買國內線飛往金門、澎湖、台東、花蓮的國內線機票，輸入折扣碼立即折抵999元。

7.紐西蘭航空

紐西蘭航空推出雙11一日限定獨家優惠，只要於2019年11月11日00:00-23:59期間，於官網預定台北出發往返紐西蘭機票，即可以1111元加購空中沙發。出發日期需在2020年2月11日至3月26日／4月26日至6月30日。台北-奧克蘭來回經濟艙促銷19,800元起、台北-基督城來回經濟艙25,000元起、台北-皇后鎮來回經濟艙26,200元起、台北-威靈頓來回經濟艙25,000元起、台北-但尼丁來回經濟艙26,200元起。

空中沙發是3個並排的經濟艙座位組成，特別設計的踏板可以翻起，構成一組可以平躺的沙發，就像躺在自己家裡的沙發一樣舒適。

►「時間對我們來說完全沒用！」