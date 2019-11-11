天貓雙11成交額破2135億　16小時超越去年全天紀錄！

▲2019天貓雙11成交額突破去年全天記錄。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）



記者蔡紹堅／杭州報導

天貓「雙11全球狂歡節」成交額下午16點31分12秒突破2135億元人民幣（約9306億元新台幣），超過2018年全天成交額。淘寶天貓總裁蔣凡表示，今年天貓雙11預計有5億用戶參與，相信參與的用戶數能較去年成長超過1億人。

今年天貓雙11只花了1分36就衝破100億元人民幣，比去年快了29秒；突破1000億元花了63分鐘，比去年快了44分鐘；而超越去年全天的交易額2135億元人民幣也只花了16小時31分鐘，至雙11結束前還有7.5小時能衝高新紀錄。

淘寶天貓總裁蔣凡11日凌晨在阿里巴巴杭州總部向媒體分享雙11第一個小時的戰績，他表示，今年天貓雙11預計有5億用戶參與，相信參與的用戶數能比2018年成長超過一億人。

▼淘寶天貓總裁蔣凡。



蔣凡還說，天貓雙11贏得最廣泛的消費者參與，首先源於平台和品牌商家最大誠意的優惠和補貼，「蘋果、茅台等覆蓋全行業的2000多個品牌，都以最大的誠意參加今年天貓雙11的五折秒殺活動；包括格力、華為等66個大型家電和手機品牌的官方旗艦店也火線推出超百億補貼活動。」

蔣凡指出，在眾多品牌的協助下，保障了今年的天貓雙11實現「全網最低價」和「全年最低價」，讓2019年天貓雙11成為一屆「真省錢的雙11」，預計能為消費者節省超過500億元人民幣。

蔣凡強調，今年的天貓雙11是「體現新消費力量」的雙11，也是中國大陸新消費時代的開始，「新的消費人口、新的消費供給，新的消費場景和行為都正在爆發，這將成為今年天貓雙11最顯著的特徵。」

▼杭州阿里巴巴總部。