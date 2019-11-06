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搞懂毛孩的心情！下載中華電信百萬人好評「護國神犬LINE貼圖」並綁定好友　寵物溝通師免費解惑

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼好朋友野餐日。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中華電信11月9日將在「好朋友放閃音樂節」擺攤，邀請民眾下載「護國神犬LINE貼圖」，綁定LINE好友拿優惠。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

生活中心／台北報導

翻開行事曆，生活被密密麻麻的筆記裝載了無數待辦清單，好不容易敖到週末，準備迎接多采多姿的郊遊活動，帶張野餐墊與輕食前往ETtoday舉辦的「好朋友放閃音樂節」11月9日台北華山文創園區不見不散。民眾除了吃美食、逛市集，還有眾多好康可拿喔！中華電信為歡慶「中華電信寶寶 X 護國神犬萌日常LINE貼圖」獲得百萬民眾好評下載，在活動現場除加入LINE好友可免費下載超萌表情貼圖，綁定升級中華電信LINE VIP，再尊享獲得刮刮樂，抽西班牙NBP除蚤噴劑、全聯、7-11禮券等萬份好禮之外，更限量加碼送「寵物溝通師」服務！最棒的是欣賞狗界網紅一同走秀，在風和日麗的日子裡感受恬舒悠閒的輕鬆步調。

▲中華電信攤位活動。（圖／中華電信提供）

請繼續往下閱讀...

先前非洲豬瘟爆發病毒疫情，短時間內，蒙古、朝鮮半島、東南亞國家以及東帝汶等地都接連快速蔓延，造成無數豬隻被宰殺銷毀，造成食品供應短缺、豬肉價格攀升！世界動物衛生組織表示，統計至10月底，全球四分之一的活豬將被宰殺，除了食品層面影響，人類醫療需要的藥物血液稀釋型肝素等也將出現短缺，影響威力極大。

所幸台灣全民積極防疫的努力下，成功守住非洲豬瘟保衛戰，早在今年九月台灣已正式進入申請口蹄疫區除名階段，順利守護台灣飲食安大門。防範非洲豬瘟人人有責！因此，中華電信與農委會攜手打造「護國神犬Line貼圖」，透過可愛圖文擴散力讓防疫觀念走入生活。

▲中華電信攤位活動。（圖／中華電信提供）

▲中華電信把狗界網紅—柯基犬Coffee帶到野餐日啦！ （圖／中華電信提供，下同）

護國神犬米格魯Jeff，可愛又認真的執勤模樣萌翻一票網友，現在想看可愛神犬不一定要到機場。中華電信把狗界網紅—柯基犬のCoffee Time以及法國鬥牛犬-控肉&鼻康帶來「好朋友放閃音樂節」啦！三隻狗明星將於11月9日中午12:35登上放閃音樂節主舞台與粉絲同樂，柯基Coffee的小短腿加上肥美屁屁，無辜呆萌的表情就像小朋友一樣「欠揉」，尤其Coffee能夠辨認人名和玩具，超強的才藝可說是狗界小王子，在網路上擁有高人氣，牠更加碼20個客製化環保袋，準備送給粉絲們～另外，法鬥牛犬-控肉&鼻康，同樣會在現場與民眾互動，憨傻陽光的笑臉走過不少美景國家，每次主人一po照，照樣吸引許多網友陶醉：「好可愛的臉，想捏！」狗迷們千萬不要錯過難得的機會。

▲中華電信攤位活動。（圖／中華電信提供）

▲現場準備20個客製化環保袋送給粉絲。

▲中華電信攤位活動。（圖／中華電信提供）

▲法鬥陽光暖男般的笑容。（圖／法鬥牛犬-控肉&鼻康粉絲團）

11月9日當天，中華電信攤位現場會有6位溝通師，輪番上陣接受諮詢！飼主平常想不透家中萌寵在想什麼嗎？為什麼貓貓狗狗悶悶不樂或者異常亢奮？寵物溝通師針對動物的生態習性，一一幫你分析解惑，與家中毛孩一同感受體驗

「護國神犬Line貼圖」內含16款可愛又實用的超萌貼圖，如：「我守護你」、「出來面對」、「I'm watching you」、「求餵食」、「霸託」等，只要加入中華電信LINE官方帳號即可擁有，運用貼圖進一步擴散與分享防疫觀念，響應護國神犬的辛勞與精神。

►16款可愛超萌LINE貼圖，限時免費下載中！
 

中華電信 。（圖／中華電信）

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● 第一重
綁定即可獲得刮刮樂一張！
西班牙NBP除蚤噴劑、全聯、7-11禮券、Hami Point
超過1萬份項獎品等你試手氣！

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活動結束後加碼抽SOGO禮券5,000元！

▲中華電信攤位活動。（圖／中華電信提供）
 

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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關鍵字：

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