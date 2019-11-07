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號稱史上最美！台鐵「全新區間車」設計12/13亮相　藍x綠車頭像機器人

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▲▼東京台場獨角獸鋼彈夜間表演。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台鐵透露，全新區間車設計以機器人為概念，顏色以藍色搭配螢光綠展現科技感。圖為東京台場獨角獸鋼彈夜間表演。（圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／台北報導

號稱史上最美台鐵「全新區間車」設計即將亮相！台鐵近年持續進行車輛汰舊換新計畫，新採購的520輛通勤電聯車，首批2組20輛有望提前至明年6月底交車。這次電聯車設計找來法國設計師操刀，據透露，列車是以機器人為設計概念，顏色以藍色搭配螢光綠，將呈現出煥然一新的科技感。

擁有超過百年歷史的台鐵，2354輛客車中有589輛車齡已超過30年，近年耗資千億進行列車汰舊換新計畫，將採購1282輛新車。台鐵透露，由韓國Hyundai Rotem公司得標的520輛全新通勤電聯車設計已經出爐，這次找來法國設計師操刀，以「機器人」為設計概念，塗裝採藍色點綴螢光綠，可以說是史上最美的列車，預計今年12月13日正式對外發表模擬圖。

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▲▼台鐵,台鐵人潮,台鐵旅客,台鐵列車,自強號,區間車,台中車站,台鐵安全,（圖／記者賴文萱攝）

▲台鐵列車將汰舊換新，首批2組20輛的通勤電聯車將在明年6月交車。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

首批2組20輛的通勤電聯車可望從明年8月提前到6月26日交車，至於接下來交車時程，第2批10組100輛預計落在2021年8月、第3批12組120輛落在2022年4月、第4批14組140輛落在2022年11月，最後第5批14組140輛將在2023年6月全數交車完畢。

台鐵指出，首批新車交車後，預計明年9月就能投入營運，第二批預定在2021年10月投入營運，後續車輛則預計在交車後1個月內投入。在新車陸續到位後，台鐵也規劃逐年汰換掉老舊或者可靠度較低的莒光號及復興號，預計相關舊車汰換機制研究報告明年6月會出爐。

▲▼台鐵,台鐵人潮,台鐵旅客,台鐵列車,自強號,區間車,台中車站,台鐵安全,（圖／記者賴文萱攝）

▲未來台鐵將走向車種簡化，主要剩城際列車、通勤區間車以及觀光列車3類型。（圖／記者賴文萱攝）

另外，600輛城際客車的交車時程，首批2列24輛將在2021年1月交車，第二批12列144輛預計在2021年11月，第三批12列144輛在2023年4月，第4批12列144輛在2023年12月，最後一批12列144輛則於2024年8月交車完畢。

未來台鐵也將走向車種簡化，將剩下城際列車、通勤區間車以及觀光列車（蒸氣列車、藍皮列車、郵輪式列車等）3大類型。

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