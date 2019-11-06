台鐵區間車突爆炸！女乘客「燙傷+聽力受損」求國賠63萬

▲台鐵松山車站爆炸案現場。（圖／資料照）



記者鄒鎮宇／台北報導

台鐵爆炸案主嫌林英昌2016年在台鐵松山站的區間車上引爆爆裂物，導致25人受傷，被判30年4月徒刑。其中一 名廖姓女乘客四肢2至3度灼傷、聽覺受損、排汗功能減少10%，向台鐵求償213萬敗訴，上訴改求償63萬元，卻仍未與台鐵達成共識。

林英昌2016年在台鐵1258是區間車上放置裝有爆裂物的黑色行李袋，當火車進入松山車站前，第6節車廂突然爆炸，導致車廂內的13男12女，共計25名乘客輕重傷送醫。

▲台鐵爆炸案主嫌林英昌。（圖／資料照）



廖女主張，台鐵沒有盡到維護乘客安全的義務，任由炸彈客進攻及，因此求償醫藥費、工作損失及精神補償共計213萬元，但台姐僅賠76萬元，讓廖不滿上訴，求償剩下的137萬元。

一審法官認為，林英昌的炸彈攻擊純屬個人行為，台鐵在人員操作及車廂保養皆無疏失，因此判廖女敗訴。廖女不服上訴，將求償的137萬元改為63萬元。

▲台鐵認為廖女的傷勢沒有達到重傷害的標準。（圖／東森新聞）



廖女的律師劉曉穎表示，廖女聽力及排汗功能嚴重受損，是無法恢復的永久性傷害，符合國家鐵路撫恤金條例，但台鐵律師認為廖女的傷勢未達刑法上的重傷害程度，且已補償超過法律規定40萬元上限的76萬元。

劉曉穎說，在先進國家都會看到鐵路設置安全檢查閘門，只要乘客攜帶爆裂物都會被檢查出來，但台灣並沒有設置偵查閘門，只有票閘，「這不是做不到的事，而是台灣沒有做」，希望台鐵可以讓心理受到極大創傷的廖女得到賠償，並重視乘客安全。

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