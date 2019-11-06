台鐵「人臉辨識」爆侵犯隱私爭議　法界點出關鍵在比例原則

記者黃翊婷／綜合報導

台鐵考量到近年來發生多起砍殺事故，決定試辦人臉辨識監控，第一站選在台中豐原車站。消息一傳開隨即在網路上引發熱議，不少網友擔心這麼做會侵犯人民的隱私權，還有小編在臉書粉絲專頁「我是豐原人」PO文開玩笑，「常常在車站拍照停留很久的小編，會不會被警告」。

▲鐵道局在台鐵豐原站試辦智慧型影像監控系統工程。（圖／鐵道局提供，下同）

交通部鐵道局的「智慧型影像監控系統工程」，早在2018年3月19日就開始投入準備工作，該工程由大猩猩科技股份有限公司承攬，經費總計為2588萬元，並在今年6月28日完工。這套系統一共設定11種異常偵知條件，包含站區內人流統計、人員異常停留／逗留、特定區域停留時間過久、特殊服務／安全警示名單（營運用）、安全特殊名單（警務用）、跨越月台區之警示線、電扶梯上逆向行進、遺留物偵測、火警偵知、異常人流移動、人員／動物異常侵入軌旁等。

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鐵道局表示，近年來台鐵相繼發生許多砍殺事故，考量到民眾的乘車安全，加上參考國外先進車站設計，以及鐵道局和中科院合作設置於高鐵台中站的「智慧影像監控系統」辦理經驗，最後選定在台鐵豐原站試辦；在營業用安全警示名單中，當視障者、輪椅族乘客進入車站，就能立即提醒站務人員給予協助，若是警務用的安全特殊名單，則可以偵測是否為通緝犯黑名單，再通知警方前來處理。

▼▲智慧型影像監控系統工程都是用於大廳、月台等公共場所。

不過，雖然「智慧型影像監控系統工程」功能眾多，但大多數網友聽聞這個消息，都覺得有些擔心，紛紛在臉書等社群網站上PO文感嘆，「這違反個資法吧」、「應該先辦公投」。臉書粉絲專頁「我是豐原人」小編也PO文開玩笑說，「常常在車站拍照停留很久的小編，會不會被警告」；其他網友也跟著留言回覆，「感覺有點恐怖，沒有自由」、「覺得不舒服」、「今天才去玩娃娃機，慘了」。

至於監控系統是否會與人權產生衝突，台灣人權促進會秘書長邱伊翎接受《聯合報》採訪時提到，為了避免產生爭議，政府得明確告知人民系統的使用範圍，以及為何一定要使用，把比例原則和必要性合理說清楚，才有可能消除民眾的疑慮；法界人士也表示，其實這並不會侵害到人民的隱私或是個資，畢竟監控地點是公共場所，但一切還是要看是否符合適當的比例原則。