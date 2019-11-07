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二殯交通塞爆、停車格不足　柯文哲：我鼓勵網路公祭

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▲▼柯文哲市政總質詢 副市長黃珊珊 台北市警察局長陳嘉昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市長柯文哲、民政局長藍世聰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

由於設施老舊以及台北市人口老化增加治喪需求，台北市第二殯儀館二期工程今年9月開工，未來會增加17個禮儀廳、443格汽車位、386機車停車位，另外還規劃新建地下4層、地上5層的殯儀裡聽大樓一棟，預計111年完工。但議員汪志冰爆料，二期工程的停車空間縮減到178格，嚴重不足；沒想到柯卻說，還是鼓勵網路公祭。

汪志冰指出，原來的停車格有443格，二期工程從287格塗銷109格，縮減到178格，「因為你是市長，去都有公務車，所以你不會感覺到那有多痛苦，你可能完全無感」。

汪志冰表示，近幾年來，遺體火化數量逐年上升，平均一天要火化70件遺體。根據殯葬處統計，二殯去年火化超過2萬5千具遺體，業務量居全國之冠，尤其是民俗治喪旺日，參加告別式的民眾套別多，平均一天從早上8點到下午6點，出入人數高達6千人次、入館車輛約2千輛次，現有的停車空間遠遠低於這數字。

汪志冰指出，目前懷恩專車有三條路線共183班次，一天約能消化3294人次，但以致喪旺日的6000人次來看，還短差了2706人次，換算下來還需要45台接駁車。汪說，目前總共需要的車位是677格，現在是109格，未來聽說會更少。

面對汪志冰詢問如何解決治喪停車空間不足的問題，備詢台上的柯文哲語出驚人表示，「我本來就鼓勵網路公祭」，人不用來，在網路上處理就好，慢慢要推廣。汪志冰文言痛批，「拜託，不是每個人都跟你一樣沒血沒淚」。但柯認為，時代要進步，環保葬都佔1/4了。

對於汪志冰關心的停車空間不足問題，民政局長藍世聰說，目前很多措施一起來解決這問題，第一個先找空間，再透過管理，也有和鄰近的自來水處協調釋出空間。
 

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