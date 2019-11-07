汪志冰賭500份雞排太陽花案不會上訴　柯文哲興奮：她輸了

▲柯文哲市政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

太陽花學運國賠案日前宣判，北市警應賠償受傷學生111萬零5百65元，引發基層員警不滿；北市府強調，市府會擔起所有責任，不會任何員警承擔任何個人要負的責任。7日國民黨議員汪志冰總質詢時追問，到底要不要上訴？甚至還發豪語賭500份雞排柯文哲不會上訴。站在對面備詢台上的柯文哲，一聽到賭500份雞排，馬上說「她輸了」，上訴有什麼難的。

汪志冰質詢時表示，太陽花學運國賠案，警察局長陳嘉昌一開始面對媒體時斬釘截鐵說一定會上訴，結果隔沒幾個小時你態度就不一樣，「因為市長備詢的時候，戴錫欽議員問到要不要上訴，你怎麼回答？」柯文哲表示，收到判決書再處理，強調自己的立場從2015年到現在都沒有改變，太陽花是歷史事件，要停止應該要兩邊都不上訴。

汪志冰接著問一旁的陳嘉昌，請問上訴不上訴是錢的問題？陳嘉昌說，「影響的層面很廣，不是只有錢」，站在警察局立場，還是認為應該上訴，但詳細狀況要看到判決書。陳強調，警察是執法者，「我支持我們員警勇於執法依法執法」。

汪志冰認為，若今天要挺子弟兵，不必看判決書內容，應該直接上訴。柯文哲表示，自己的個性是就是、不是就不是，不要轉來轉去；他強調，自己從頭到尾都一致，不要讓社會一直陷入爭執，過去主張兩邊都不要上訴，「所以警察為什麼會不服氣」。

▲國民黨議員汪志冰。（圖／記者屠惠剛攝）

由於不滿柯文哲態度曖昧，汪志冰當場發下豪語對賭，「我打賭，從你的態度、你的說法，我可以跟你打賭，我保證你不會上訴」，儘管柯小小說了聲「會」，但汪仍接著說，「如果你會上訴，我跟你賭500份雞排」，這時柯眼睛一亮，興奮說「她輸了」、「當然敢啊，她輸了」、「上訴有什麼難的」。

「我用500份雞排喚回警察的尊嚴跟公道，我覺得很划算」，汪志冰說，照理講，做為市長，看都不用看（就要上訴），這是一個態度的問題。柯文哲則說，歷史事件要坐歷史結束，不要讓這種事件彼此一直仇恨，「我一開始主張兩邊都不要上訴，一邊上訴一邊不上訴這是不對的，當時兩邊都撤訴就解決掉」。