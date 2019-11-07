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艾登要來了！1.5米高超大冠軍神帽亮相　順澤宮準備「驚喜」給他

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▲為迎接艾登埔鹽鄉公所委託彰化監獄打造超大型冠軍神帽。（圖／翻攝自許文萍臉書）

▲為迎接艾登埔鹽鄉公所請彰化監獄打造超大型冠軍神帽。（圖／翻攝自許文萍臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

挪威選手艾登勇奪三鐵冠軍，頭戴埔鹽順澤宮冠軍神帽，讓埔鹽順澤宮躍上國際，艾登9日下飛機後，將直奔順澤宮還願，預計下午4時許到達，廟方相當高興，為了迎接艾登，鹽鄉公所委託彰化監獄打造1頂1.5公尺高的超大型順澤宮「冠軍帽」，來迎接這名遠道而來的嘉賓。

▲為迎接艾登埔鹽鄉公所委託彰化監獄打造超大型冠軍神帽。（圖／翻攝自許文萍臉書）

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據了解，這頂大冠軍帽有「立足台灣 揚名國際」的意象設計，彰化監獄為了它，特別請10多名收容人花了2星期時間完成，一送到埔鹽順澤宮，讓大家相當的激賞，頻頻稱讚彰化監獄民俗技藝組的好手藝。

▲為迎接艾登埔鹽鄉公所委託彰化監獄打造超大型冠軍神帽。（圖／翻攝自許文萍臉書）

據廟方透露，艾登將於田中馬拉松前一天，也就是11月9日當天，安排到順澤宮還願，聽到這個消息，大家都非常欣喜，這幾天都還開會討論，要給艾登一個驚喜，除了有科儀外，還將送上1只台灣麋鹿的琉璃座台禮物，同時還要在這頂巨大冠軍帽上一起簽名，希望能帶給艾登一個濃濃的在地人情味，更希望艾登能體會到彰化人的熱情以及民情風土。

▲為迎接艾登埔鹽鄉公所委託彰化監獄打造超大型冠軍神帽。（圖／翻攝自許文萍臉書）

而艾登應彰化縣長王惠美的邀請，除了9日到埔鹽順澤宮以外，第二天10日(日)上午6時到田中鎮景崧文化教育園區與縣長王惠美一起領跑田中馬拉松，感受充滿濃厚人情味的田中馬，11日(一)上午9時30分將在縣府中庭參加「2019彰化羊肉節暨乳牛節聯合記者會」，做松阪豬肉料理，行銷彰化優鮮農特產。

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