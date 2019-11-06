西濱3車追撞！女駕駛困車內淡定講電話...網友誤認是縣長王惠美

記者唐詠絮／彰化報導

省道台61線西濱快速道路梧棲到龍井路段，上午傳出貨櫃車與轎車、休旅車連環追撞事故，白色轎車被貨櫃車擠壓到已經無法動彈，坐在車內的女駕駛淡定的打電話求救，許多彰化網友關切說，「天啊！怎麼會是縣長王惠美坐在裡面」、「她還好嗎」，不過這是網友誤認，本尊好端端的坐在議會開會啦。

▲西濱快速道路追撞車禍，女駕駛困車內淡定求援。（圖／翻攝八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

▲彰化縣長王惠美。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這起車禍發生在6日上午10點多，正逢上班時間，車禍後造成嚴重回堵，讓許多用路人叫苦連天，而其中這張車禍現場照，白色自小客車被夾在貨櫃車及護欄中間，四邊車門完全卡死，讓女車主完全無法動彈，只能坐在車上等待，而她雖然緊皺眉頭，卻還是一臉淡定的在車上打電話，看起來相當無奈。

這個畫面一曝光，引來不少網友關切，這名短頭髮戴眼鏡的女主角被說成是「縣長王惠美打電話救援」、是要打電話說開會來不及？」、「原來不只我誤認了」、「真的超像耶」，一場車禍卻因為一張圖片，讓網友笑歪樓了。

在彰化縣議會接受備詢的王惠美也說，看到照片中的女駕駛，發現跟她真的很像，以後有機會真的好好的認識她。

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