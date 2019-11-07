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培育無數脊椎外科醫師　林瑞模教授獲公會醫療奉獻獎

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▲台南市立安南醫院院長林瑞模（右）以「培育雲嘉南地區無數脊椎外科醫師」，獲台南市醫師公會頒醫療貢獻獎。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市立安南醫院院長林瑞模（右）以「培育雲嘉南地區無數脊椎外科醫師」，獲台南市醫師公會頒醫療貢獻獎。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

向醫師致敬，慶祝醫師節，台南市醫師公會舉辦「邁步向前共創未來」醫師節聯歡晚會，會中頒發醫療貢獻獎、終身成就獎等多種獎項；安南醫院院長林瑞模以「培育雲嘉南地區無數脊椎外科醫師」獲頒醫療貢獻獎，台下眾多師承林瑞模的學生齊鼓掌致敬，為其在脊椎醫療臨床、教學、研究的奉獻喝采。

2015年林瑞模接任台南市立安南醫院院長一職，為全南台灣第1座醫療設施 BOT案、也是全國第1座由地方政府主辦的醫療設施BOT案，受委託興建經營的中國醫藥大學蔡長海董事長對安南寄予厚望，雄韜偉略擘劃發展藍圖，提供充足的資源，全力支援安南醫院發展。醫療本業外，林瑞模更致力於台灣整體醫療服務水準的提升，包含在上任1年內帶領安南醫院領先雲嘉南各醫院，通過美國JCI（國際醫療評鑑）評鑑、促進南部地區醫療院所人力支援和資源交流等。

林瑞模教授更是培育脊椎外科醫師的第一推手，努力將畢生所學傾囊相授、教學相長、桃李滿天下，中南部許多醫師的脊椎手術都受林瑞模親自指導，作育英才、造福病人。林教授並在2004年首例台灣醫療團至越南崇正醫院指導脊椎側彎手術，發揚台灣高品質醫療於國際，致力促進國際醫事人才交流培訓，成功提升台灣脊椎醫療國際能見度。

林瑞模視病猶親，已位院長職仍不間斷服務於臨床業務，許多困難病案不乏骨腫瘤、青少年脊椎側彎矯正等高難度手術。曾於少女時間苦於脊椎側彎的40歲婦女，接受林教授手術後不僅解除宿疾，如今已生育4個健康寶寶，幸福美滿。

擅長整合跨領域專業合作，林瑞模院長與國立成功大學材料研究所研發生醫骨水泥材料，榮獲美國專利及技轉通過4件TFDA醫療器材查驗登記許可；與成大機械系合作研究獲得脊椎手術用鑽孔引導裝置等多項國內專利與美國專利，以及技術轉移，於醫療臨床、教學、研發等創造整合性的優良實績。

林瑞模院長帶領安南醫院不斷精進，近3年成立多項特色醫療中心，包含微創脊椎照護中心、足部傷口照護中心、腦中風中心、心血管中心等，建立整合團隊架構，逐步發展團隊力量，以病人為中心，周全醫療服務。特色中心運作亦多有外部品質肯定，其中心血管外科以成功免截肢的血透通路管理模式榮獲SNQ 國家品質標章，跨骨科、新陳代謝科、復健科、腎臟科、中醫、神經外科等骨質疏鬆防治團隊，也在2019年榮獲世界骨質疏鬆協會「最佳執業-銀獎認證」殊榮。

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