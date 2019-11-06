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縮短治癌之路　放射腫瘤專家鄭鴻鈞進駐台東基督教醫院

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▲原任和信治癌中心醫院放射腫瘤科主任鄭鴻鈞醫師十一月起進駐東基。（圖／台東基督教醫院提供，下同）

原任和信治癌中心醫院放射腫瘤科主任鄭鴻鈞醫師十一月起進駐東基。（圖／台東基督教醫院提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東基督教醫院癌症醫療大樓工程已進入最後階段，和信治癌中心醫院一路上鼎力協助「縮短治癌之路」，原任該院放射腫瘤科主任鄭鴻鈞醫師十一月起進駐東基。擔任東基癌症中心副院長，開設放射腫瘤科、腫瘤內科門診，更要協助整合既有的癌症預防宣導及篩檢、治療與照護、安寧緩和醫療、長期追蹤，使東基擴增為全人照護的社區型「癌症中心」。六日下午首度看診，正式與台東民眾見面。
 
「台東需要有經驗的醫師，若能在執業生涯最高峰、成熟階段，把降低台東縣癌症標準化死亡率做為人生重要目標，很有意義。」鄭鴻鈞副院長坦言，一次單車花東行，看見創意與廚藝極佳的廚師頻嚼檳榔，他走在導致癌症的路上，我卻無能為力，帶來極大震撼。該趟行程順道走訪台東基督教醫院，得知台東縣癌症病人有一半以上要到縣外的地方治療，標準化死亡率高居全國第一，萌生「如何把台東癌症標準化死亡率降低」的想法。

▲原任和信治癌中心醫院放射腫瘤科主任鄭鴻鈞醫師十一月起進駐東基。（圖／台東基督教醫院提供，下同）

鄭鴻鈞坦言在一次單車花東行，看見創意與廚藝極佳的廚師頻嚼檳榔，走在導致癌症的路上卻無能為力，給他帶來極大震撼。
 
鄭鴻鈞副院長幾度走訪台東，看見地處偏鄉的達仁鄉台坂國小體操隊在有限資源下，屢拿大獎，許多隊員長大後，在台灣體操國手中佔有一席之地；關山聖十字架療養院多位外籍修女，年輕時遠渡重洋到資源匱乏的台灣後山，細心照料重癱臥床者超過半世紀。兩者都說明著「只要有決心、願意做，就會成功。」因而決定來到東基。
 
原擔任和信治癌中心醫院放射腫瘤科主任的鄭鴻鈞，進駐東基，並擔任東基癌症中心副院長，十一月六日起，每週三下午、週四上午開設放射腫瘤科、腫瘤內科門診。專精於乳癌、鼻咽癌、肺癌、各種實體腫瘤、腫瘤放射線治療，待「直線加速器」完成裝置啟用後，更多台東癌症病友就能在地接受放射治療。

▲原任和信治癌中心醫院放射腫瘤科主任鄭鴻鈞醫師十一月起進駐東基。（圖／台東基督教醫院提供，下同）

鄭鴻鈞表示，「只要有決心、願意做，就會成功。」因而決定到東基。
 
鄭鴻鈞副院長指出，東基添購的直線加速器是目前最先進的放射線治療儀器，誤差在二毫米內，可以執行立體定位放射手術。有助減少病患奔波，使身體狀況不允許手術治療的年長病患能獲得醫治，更有助紓緩台東先天外科醫師不足問題。
 
身居建置東基放射腫瘤科、整合東基社區型癌症中心樞紐，鄭鴻鈞副院長更盼在前端癌症篩檢，以及治療後的長期追蹤建立標準作業流程，助台東一臂之力。在癌症篩檢上，提出「四加四」概念，即在國民健康署既有的乳癌、子宮頸癌、口腔癌、大腸癌外，再加上鼻咽癌、肝癌、肺癌、胃癌等四項台東人發生率高的癌症篩檢。
 
治療後的長期追蹤標準作業流程方面，有鑑於癌症病人得到第二個癌症的機會較一般民眾高，癌症追蹤不應只有五年，應是一輩子的事。癌症病人歷經手術、放射治療、化學治療後，在身體、心理都需要復健，皆有賴一個團隊追蹤及提供必要照顧。但台東資源有限、人力不足，建立標準作業流程，有助節省人力、減少誤差，人員更替也能持續。

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