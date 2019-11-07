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美台首度組聯合商務考察團　助台鞏邦交

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▲▼ 美國駐巴貝多大使館6日推文公布美台代表團在台灣友邦聖露西亞的考察畫面。（圖／翻攝自推特／USEmbassy Bridgetown）

▲ 美國駐巴貝多大使館6日推文公布美台代表團在台灣友邦聖露西亞的考察畫面。（圖／翻攝自推特／USEmbassy Bridgetown）

文／中央社

美國駐巴貝多大使館今天推文公布美台代表團在台灣友邦聖露西亞的考察畫面。據了解，這是美台首度籌組聯合商務考察團前往台灣友邦考察投資環境，希望能協助台灣鞏固邦交。

美國駐巴貝多大使館官方推特（Twitter）發布訊息指出，美台代表團訪問台灣在加勒比海友邦聖露西亞，以促進民間部門投資。

照片中除了有台灣駐聖露西亞大使沈正宗外，還有世界銀行（World Bank）美籍代理執行董事貝特爾（Erik Bethel）、聖露西亞官員查爾斯（Nancy Charles）、美國國務院首席競爭官強斯敦（Corey Johnston）等人一同參觀美國企業投資的工廠。推文還加註「美國加勒比海2020」（#USCaribbean2020）。

涉外人士指出，這是台美首度籌組聯合商務考察團考察台灣友邦，了解當地投資與經商環境，未來希望美台與邦交國的往來能由援助轉為更具積極性的投資，協助台灣鞏固邦交。

在索羅門群島與吉里巴斯於9月相繼與台灣斷交、轉向中國之後，台灣剩15個邦交國。

儘管台灣國際空間遭到中國擠壓，美國行政與立法部門對台灣的支持力道反而更為加強。除了「台北法案」正在美國國會審議，助台灣鞏固邦交外，美國行政部門近來也積極與台灣合作，希望促進台美與台灣邦交國間的三邊關係。

日前外交部政務次長徐斯儉抵達華府與美國國務院主管亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）的會晤，美方罕見主動公開行程，兩人也談到未來在台灣邦交國的合作意向。

美國國務院西半球事務局代理助卿柯札克（Michael Kozak）日前於推特上公布與駐美代表高碩泰、美國國務院亞太事務副助卿費德瑋（Jonathan Fritz），以及聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet）在內的7個台灣友邦部長級以上官員，在華府召開會議的照片。這場會談主要是討論強化與台灣在西半球友邦國家合作。

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