美台首度組聯合商務考察團　助台鞏邦交

▲ 美國駐巴貝多大使館6日推文公布美台代表團在台灣友邦聖露西亞的考察畫面。(圖/翻攝自推特/USEmbassy Bridgetown)

文/中央社

美國駐巴貝多大使館今天推文公布美台代表團在台灣友邦聖露西亞的考察畫面。據了解,這是美台首度籌組聯合商務考察團前往台灣友邦考察投資環境,希望能協助台灣鞏固邦交。

美國駐巴貝多大使館官方推特(Twitter)發布訊息指出,美台代表團訪問台灣在加勒比海友邦聖露西亞,以促進民間部門投資。

照片中除了有台灣駐聖露西亞大使沈正宗外,還有世界銀行(World Bank)美籍代理執行董事貝特爾(Erik Bethel)、聖露西亞官員查爾斯(Nancy Charles)、美國國務院首席競爭官強斯敦(Corey Johnston)等人一同參觀美國企業投資的工廠。推文還加註「美國加勒比海2020」(#USCaribbean2020)。

A US-Taiwan delegation has visited #StLucia to increase private sector investment. From left, @WorldBank Erik Bethel; @SaintLuciaGov Nancy Charles; #Taiwan Ambassador, Douglas Cheng-Tsung Shen; & @StateDept Corey Johnston at an American-owned manufacturing firm. #USCaribbean2020 pic.twitter.com/rMMRKxRIAW