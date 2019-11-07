通烏門彈劾「惹毛川普整家子」　小唐納宣傳新書歪樓…推特曝光吹哨者

▲小唐納出面公開吹哨者身分。(圖／翻攝自facebook／Donald Trump Jr.）

記者陳亭伃／綜合報導

川普通烏門進入眾議院彈劾的調查程序中，上月底開始陸續傳喚白宮內相關高層。根據「吹哨者」的爆料中提到，川普7月25日在電話中與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）暗示調查大選對手拜登與其家人，讓民主黨人再度找到理由彈劾川普。對此川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）表示，已經知道吹哨者的身分，而吹哨者的政治立場也是支持民主黨，趁機迫害川普。

綜合外媒報導，上月29日美陸軍中校維德曼(Alexander Vindman)不顧白宮下令，決定出席彈劾聽證會，提到自己親耳聽到川普與澤倫斯基對話，更兩度通報，他堅定的表示「我是愛國者，而我的職責就是捍衛我們的國家。」根據《美聯社》所得到的維德曼證詞中提到「我不認為要求外國政府調查美國政府公民是對的，更擔心美國政府支持烏克蘭的用意」。

然而川普對於維德曼的證詞卻不以為然，在推特中提到「為什麼我從不知道的人卻出席聽證會作證」，憤怒之下更質疑，維德曼3歲自烏克蘭移民至美國，「愛國之心才令人質疑」。

對此，小唐納為維護父親名譽，6日轉推《布萊巴特新聞網》(Breitbart)報導，內容包括他所認為的「吹哨者」姓名，即便自爆料消息曝光至今，調查單位尚未公開吹哨者的身分，但小唐納仍認為，這名吹哨者的政治立場是支持民主黨、力挺彈劾案的人。