智利簽協議破局！美中急尋替代地點　路透：最有可能在「倫敦」

▲川普與習近平可能會在倫敦簽署協議。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美中「第一階段」協議原訂11月在智利舉行的APEC峰會上簽署，而峰會臨時取消後，雙方仍在積極尋找替代地點。《路透社》取得獨家消息指出，協議尚未談妥，可能會延後至12月，另外在數十個推薦會面地點中，選定歐洲的機率相當高，而目前英國倫敦最有可能雀屏中選。

匿名的白宮高級官員向《路透社》表示，雖然「第一階段」的貿易協議在近期內無法達成，但整體協議達成的可能性仍非常高。而原訂在在智利APEC峰會舉行的會談，雙方也加速尋覓替代地點，據傳共有數十個可能地點，範圍涵蓋歐洲與亞洲，不過該名官員指出，選擇在歐洲會面的可能性最大。

有鑑於美國總統川普12月3日至4日會前往倫敦出席北大西洋公約組織（NATO）高峰會，他與中國國家主席習近平可能選在會後見面。據了解，北京當局認為可以趁習近平11月13日前往新興市場峰會時，在希臘進行會面，但美方指出可能性不高。白宮發言人迪利（Judd Deere）表示，談判仍在繼續進行，「若確定簽署協議地點，會立刻對外通知。」

匿名官員也向《路透社》透露，考量到川普正在尋求2020年連任，但同時彈劾案纏身，北京當局認為現在談妥協議，是取得有利條款的最佳機會。分析人士則指出，「第一階段」的協議無法解決中國補貼國有企業的問題，而是主要集中在農產品購買與智慧財產權保護的問題上。

►美中第一階段協議還在談 白宮官員：延後到12月再簽署

►才準備完成「第一階段貿易協議」 川普再酸中國：經濟就像盤散蛋！

►可向美國加徵「36億美元商品關稅」！ 中國「反傾銷案」首勝訴