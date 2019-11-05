酒駕第7次遭逮！他法庭裝傻：喝「止痛單」治牙痛　法官不信判他8個月

▲陳男酒駕被逮時辯稱剛喝下一瓶止痛藥，不知裡面有酒精成分，但法官不採信其說詞。（圖／ETtoday資料照）

記者徐愷昕／桃園報導

陳姓男子過去多次因酒駕紀錄遭判刑，但仍不知悔改，2018年11月晚上他在友人家飲用酒精飲料後，未待體內酒精充分代謝就騎機車上路，遭警方攔查時，他辯稱自己因牙痛有喝一瓶「明通治痛單」，不知裡面有酒精成分，但法官不採信其說詞，認為他已有多次記錄，但還是沒有改善，依公共危險罪判他有期徒刑8個月，可上訴。

陳男2018年11月7日傍晚前往朋友家飲用高粱，深夜11點多騎機車返家時遭警察攔檢，檢測完酒精濃度達公升0.25毫克，剛好達標，當場被依公共危險罪移送法辦。法庭上陳男辯稱，事發當日他因牙痛，有在口中含高粱酒止痛，高粱吞下後他隨即前往拔牙，但因拔牙完後是很不舒服，所以喝了一瓶「明通治痛單」，但事前並不知這罐止痛藥有酒精成分。

檢方偵查時有詢問藥廠，確定「明通治痛單」內確實含有酒精成分，但法官審理時認為，陳男在被警方逮捕時曾表示「自己當晚有喝下1整瓶止痛藥，不知有無影響他的酒精濃度」，從此話可推論陳男早在案發前就已知道「明通治痛單」內含有酒精，才會拿這理由出來擋，故不採信他的說詞，且事發當日他既然已知自己飲用高粱、止痛藥等含酒精飲料，應該就要知道，上路前須等待體內酒精退散。

法官審酌，因陳男過去已有6次酒駕被逮的紀錄，分別獲緩起訴處分（經法院判決判處罰金8萬元、拘役30日、有期徒刑4月、有期徒刑6月併科罰金10萬元、有期徒刑7月確定），但至今仍不知悔改，最後依公共危險罪判他有期徒刑8個月。

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