三讀！軍人酒駕最重處無期徒刑　散播假訊息最高罰45萬

▲軍人酒駕最重處無期徒刑。（示意圖／翻攝國防部發言人）

記者徐政璿／台北報導

立法院5日三讀通過《陸海空軍刑法》部分條文修正案，明定軍人若意圖捏造或傳述關於軍事上的謠言或不實訊息，可處3年以下有期徒刑、拘役30萬元以下罰金；若以廣播電視、電子通訊、網路或其他傳播工具，可加重刑期至1/2，意即最高可處4年半徒刑、45萬元罰金。

《陸海空軍刑法》原條文對於軍事相關訊息，僅針對捏造「謠言」進行規範。此次修法明確定義包括文字、圖畫、影像等方式散布「不實訊息」，或是「傳述」相關假訊息，都要納入刑責，且考量網路、電視等媒介所產生影響更鉅，因而加重原本刑期至1/2。

另外，此次修正也增訂現役軍人酒駕再犯及致人死亡或重傷者的刑罰。原《陸海空軍刑法》第54條條文規定，駕駛動力交通工具有酒駕、服用毒品等情況，導致不能安全駕駛，可處2年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金。若是致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑。

三讀修正後，《陸海空軍刑法》第54條條文，是在原條文中增訂2項條文，其中1項為軍人曾犯酒駕經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於5年內再犯酒駕因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

另1項條文為，駕駛公務或軍用動力交通工具時，若有酒駕或服用毒品導致不能安全駕駛等情形，得加重其刑至1/2。