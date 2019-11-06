女友KTV遭撿屍同居人氣告　一句「人體研究」訊息救了他

記者黃翊婷／綜合報導

小芳（化名）今年6月間和林姓友人相約到新北市某KTV歡唱，期間一邊喝酒一邊聊天，沒想到結束時竟遭帶到摩鐵性侵，雖然自己並不想提告，但同居人很堅持，整起事件才會曝光。不過，新北地檢署檢察官調查後，發現小芳事後曾傳訊息給林男，內容提到約砲、人體研究等曖昧話語，甚至還相約一起去外雙溪散步，反應顯然與一般受到性侵害的受害者不同，最後不起訴男方。

▲小芳和林姓友人去KTV飲酒歡唱。（示意圖／記者許力方攝，與本案無關）

根據《自由時報》報導，小芳當天晚上和林男一起前往KTV飲酒狂歡，散場時因為酒醉意識不清，竟被帶到摩鐵性侵，同居人事後得知這件事，不甘心她受辱，氣得報警並提告。但林男到案時辯稱，發生性關係前小芳意識清醒，還曾打電話給同居人，兩人是合意性交，並非逼迫性侵。

而小芳也向檢警透露，自己沒有要提告的意思，希望事情能就此結束，可是同居人不肯。新北地檢署檢察官認為，假如小芳真的受到性侵，事後又怎麼會傳送「改天約砲、人體研究」等曖昧訊息，兩人甚至還在6月底前往外雙溪散步，整起事件卻拖到7月中旬才提告，顯然與常理不符，5日偵結後不起訴林男。

▼林男供稱，小芳抵達摩鐵時意識還很清楚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

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