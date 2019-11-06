辣人妻勾小王出遊！極盡風騷「討啾啾」　他鬧出人命爽喊：我要當爸了～

▲林女與吳男大方偷情，吳男甚至還幫她小孩簽聯絡簿，人夫一見崩潰提告。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／新北報導

林姓人妻與吳姓男子大方偷情，吳男甚至還自以為是她孩子的爸，幫孩子簽聯絡簿、吹頭髮，且2人疑似還鬧出人命，傳送驗孕棒照片，吳男也開心表示，「我要當爸了」等。案經林女的劉姓丈夫提告，法官審理後則判吳男須賠償劉男30萬元。

根據判決，劉男提告主張，他與林女結婚10年，育有2名子女，但卻在2017年接獲一通電話，稱林女跟吳男有不正常關係，經詢問後，對方卻始終否認。直到2018年7月，他因為林女行蹤可疑，於是逼問實情，林女這才坦承與吳男交往，還曾帶著2名孩子一同出遊，甚至還表示自己離不開吳男。

自此之後，林女更是變本加厲，不但經常離家未歸，還與吳男同居、出遊，2人甚至大方在外放閃摟抱、接吻，且2人的對話紀錄也以「寶貝」互稱，吳男更稱她為「公主、女神」等。更誇張的是，2人似乎還鬧出人命，吳男還開心傳訊，「我要當爸了，不能吃冰因為你還有小寶貝，你是二個人，懷孕不能吃冰，對你及小孩都不好」等。

除此之外，吳男還當起2名孩子的爸，趁著劉男不在時，幫2名孩子簽聯絡簿、吹頭髮，讓劉男大感不堪，氣得向2人求償100萬元。

對此，吳男矢口否認2人姦情，辯稱2人僅是同事關係，因得知林女與劉男感情不睦，經常吵架，基於同事情誼才出面關心，自己並無介入他們家庭，也沒有發展出超越普通朋友的情誼，而林女也堅稱2人絕對沒有交往。

新北地院審理後，就劉男提供的照片認定，林女與吳男確實有單獨出遊、過夜，並有接吻、擁抱的互動，可見2人互動親密，已經不是一般朋友的關係，且林女在面對質問時，也沒有否認，還多次道歉，也證明2人確實曾經交往，已經逾越一般男女交往分際，因此判2人須賠償劉男30萬元。全案可上訴。

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