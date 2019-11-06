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穿平口衣出門！人妻一出力「肩帶斷了」秒報銷　隊友回家神翻…縫死救新衣

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO衣服上的帶子斷掉。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我要抱怨我的衣服跟我老公」，一位人妻在臉書《爆怨公社》發文，文中表示，日前她開心地穿著新衣服，手裡抱著小孩，出門逛街走走，沒想到出力的時候，瞬間感覺好像有東西不對勁，「這時我老公幫我拉著衣服，我才知道我一邊帶子斷了……老公說我快曝光了」。

原PO透露，還好車上有備用衣服，她就趕快把壞掉的衣服換下來，本來想說斷帶的衣服之後應該也不敢穿，應該是要報廢了，忍不住貼出一個心碎的圖案。「殊不知老公洗好衣服曬好好，幫我整理好掛在房間後」，原PO說，她在整理的時候，還發現衣服上的小心機。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼本來原PO以為衣服報廢了，沒想到神隊友把衣服補好。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

「原本因為帶子太細而車線太容易斷，所以這次洗完衣服後，他乾脆一次全部縫起來縫死」，原PO直讚老公，「真不愧是勤儉持家的好男人啊！」

原PO老公神隊友兼寵妻行為讓網友超羨慕，「這是抱怨還是放閃，問號」、「別人的老公永遠不會讓我失望」、「幫忙洗衣服還幫忙補好，這是什麼賢慧的好老公啦」、「我家那隻只會懶在沙發上打電動，這真的是好男人」、「嫁對了～要好好把握啊！」

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衣服老公人妻神隊友爆怨公社

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