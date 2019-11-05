15歲女深夜堤防打電話　色男拉下褲頭迫口交…警察趕到晚一步

▲少女深夜走在台中旱溪東路堤防，遭楊男性侵，楊男聽聞警笛聲落荒而逃。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者白珈陽／台中報導

台中市15歲少女小花（化名），打工結束後，於凌晨獨自走在東區旱溪東路堤防，此時楊姓男子見她孤單一人，竟強行將她抱下堤防性侵，當時小花正以手機與朋友通話，友人聽小花話講到一半卻開始尖叫，掛斷後立即報警，楊男聽聞警車鳴笛聲，在警車到場前趁隙逃逸，警循線將他逮捕，台中地檢署5日依強制性交罪將楊男起訴。

起訴書指出，楊男（34歲）於7月22日凌晨，騎機車行經台中市東區旱溪東路時，見外表稚嫩的少女小花獨自一人走在堤防，認為有機可乘，先繞行周圍環境確認小花路徑後，將車停放在附近街口，待小花走到該街口時，下車尾隨並摀住她嘴部，強行將她抱下堤防，撫摸其下體、胸部，命被害人為他口交得逞。

小花當時正以臉書通訊軟體與朋友通話，突遭楊男強抱，害怕楊男以生殖器強行侵犯，心生恐懼，只得在楊男拉下褲頭時，以跪地方式為楊口交。

而與小花通話的友人，從手機另一端聽到小花的尖叫聲，斷話後立即向台中市警三分局報案，警獲報趕赴現場，但楊嫌聽到警車鳴笛聲，嚇得落荒而逃，經警調閱路口監視器影像，循線逮獲楊男，楊落網後坦承犯行，台中地檢署依強制性交罪將他起訴。

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