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新手領養不免驚愛喵知識攏底家！　小英競選總部9日將舉辦貓聚

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▲蔡英文台南市競選總部，將於11月9日下午3時舉辦貓聚party，歡迎民眾參加貓聚，正確認識領養寵物的相關知識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲蔡英文台南市競選總部，將於11月9日下午3時舉辦貓聚party，歡迎民眾參加貓聚，正確認識領養寵物的相關知識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

蔡英文台南市競選總部，將於11月9日下午3時舉辦貓聚party，競選總部發言人蔡麗青與台南市獸醫師公會辜雅禪總幹事，6日聯手鼓勵民眾踴躍參加9日的貓聚，正確認識領養寵物的相關知識。

蔡麗青發言人表示，這次的貓聚party，將由寵物醫生分享照顧喵星人的知識，現場也有免費的寵物健康諮詢，同時提供可愛的換裝道具，不論家裡有沒有養貓，都可以到這裡認識新知，與喵星人互動。

▲蔡英文台南市競選總部，將於11月9日下午3時舉辦貓聚party，歡迎民眾參加貓聚，正確認識領養寵物的相關知識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

辜雅禪總幹事認為貓聚活動不只歡迎養貓的人，也可向想養貓的人傳遞正確知識，讓大家評估自己適不適合養貓。辜總幹事也就獸醫師的角度，認為與其等犬貓生病才看醫生，不如平常累積維護犬貓健康的知識，也表示獸醫師公會將大力支持這類有意義的活動，也會協助安排具有專業知識的獸醫來支援。

蔡麗青也強調蔡英文是一位愛護動物的總統，上任後就認養了3隻導盲犬，黃偉哲市長也以身作則，領養了兩隻流浪犬。因此台南競選總部的設計就以寵物友善為主題，未來將陸續舉辦毛小孩聚會與流浪動物認養相關講座，歡迎各位市民，不論家裡有沒有養犬貓，都可以到這裡與毛小孩互動。

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