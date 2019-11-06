扯！網傳李進勇將「動手腳」助蔡英文當選　中選會：捏造假訊息「依法處理」

▲網瞎傳中選會將動手腳助蔡英文當選。（圖／記者洪正達攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020大選進入倒數階段，假訊息卻也越來越多。近日網路瞎傳假訊息，包含稱中選會主委李進勇將在選票計算系統「動手腳」，幫助總統蔡英文順利連任。對此，中選會6日發出新聞稿駁斥謠言，呼籲民眾勿聽信及轉傳，若捏造假訊息將依法處理。

中選會表示，9月12日發布第15任總統副總統選舉公告後，近日網傳不少假訊息，例如「明年如果蔡英文未能連任成功，開票結束之後，則會按照她事先安排好的劇本，由第三者向法院提起當選無效的異議，法院按照劇本當然受理後，通知中選會暫停公告當選人名單，法院調查並且裁定原當選人接受中國資助查証屬實，由中選會李進勇宣布當選無效，宣布由第二高票為總統當選人」、「我最擔心李進勇！必須防範中選會直接在選票計算系統動手腳，最後宣布蔡英文當選」等。

中選會指出，「此類訊息均為假訊息，中選會予以嚴正澄清」。中選會呼籲，民眾遇有不實訊息時，切勿再次傳播，更不可任意捏造不實訊息。

中選會強調，「此類不實訊息，如有事證除函送刑事警察局查緝假訊息專案小組依法處理外，也特別呼籲民眾遇有此類不實訊息時，切勿予以聽信及轉傳，更不可任意捏造不實訊息，否則除造成社會秩序之恐慌不安外，也有侮辱公署罪或加重誹謗罪之虞，輕則會依社會秩序維護法規定處以行政罰鍰，重則觸犯刑事法律另須負起刑事責任，實不可不慎。」

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