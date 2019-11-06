韓國瑜憂2025年進入超高齡社會　鼓勵企業研發長照設備





▲韓國瑜新竹關懷弱勢議題。（圖／記者黃國霖攝，下同）

記者徐政璿、袁茵／新竹報導

國民黨總統參選人韓國瑜6日上午至新竹城隍廟參拜，前新竹市長林政則、議長許修睿、副議長余邦彥、立委參選人鄭正鈐等人皆陪同在場，下午一行人轉至關帝廟參拜，並進行「關懷弱勢團體座談會」。韓國瑜當場承諾，將來一定特別照顧身心障礙者，並憂心2025年台灣將進入超高齡社會，今日不規劃，將來一定後悔。

許修睿於弱勢關懷議題座談會中，談及智協團體的父母要離世時，因無法繼續照料孩子，就想把孩子一起帶走的人倫悲劇，瞬間難掩心痛落淚不止。他懇切期望國家補助經費，鼓勵國內廠商自行研發高昂的輔具、高科技助聽器等，讓弱勢團體得到最好照顧。

新竹市智障福利協進會理事長則建議，應以有效政策鼓勵增加私人收容機構，改善長照日照不足。現場有聽障人士、重度身障患者、自閉症家屬、醫生等多名人士，各自闡述現今面臨的困境，包括昂貴的助聽器及後續訓練；聽障人士以網路代替語音互動面臨的高昂費用；重度身障者成為外勞跳板的權益損失、不合理罰款、買工費、仲介費與無人照料的空窗期問題；自閉症患者模擬就業訓練環境需求，以及照護人員薪資過低、嚴重不足等狀況。

韓國瑜回應，政府教育辦不好、弱勢族群照顧不好，就是完全不及格、該下台的政府。照顧好每一個人是政府天職，也是國家進步指標，他相信人間處處有愛心，只是「心動有無化為行動」？結合政府與各個社團的資源，將展現不同力量。

對於現場一名17歲第一次走路的女孩，韓國瑜感性地許下神聖承諾，將來一定特別照顧身心障礙者，並保證由政府推動企業，喚醒心動還未行動的企業家，投入研究身心障礙者輔助設備與長照設備。相信台灣商人有頭腦、有愛心，與努力打拼的精神，這絕對是台灣所需的極大產業鏈。

對於長照一位難求的現狀，韓國瑜強調，這是結構性問題，2025年台灣將進入超高齡社會，今日不規劃，將來一定後悔，因此一定要積極推動。

最後，韓國瑜稱讚許修睿是父母官，真心為身障朋友著想，有這麼好的議長是市民的福氣。他也重申，對身心障礙者的擔心，與選票、政治職務、口碑都無關，這是該做的、是信念，政府該好好照顧弱勢族群與身心障礙者，並期許未來台灣社會有更多愛心，伸出更溫暖的手，讓和諧的社會越來越美好。

其他人也看了這些新聞...

►決戰80天／「蔡賴配」壓線等著看韓國瑜的副手 賴清德返國後全力投入輔選

►決戰80天／韓國瑜青年論壇登場：打破同溫層 歡迎「黑韓提問」

►決戰80天／韓國瑜全國總後援會11月擴大動員 號召各地庶民揭竿起義

更多熱門新聞...

►決戰100天／蔡英文拚連任「3主軸」 競總整合大選、黨中央主責立委

►決戰100天／ 吳敦義殺雞儆猴 對郭台銘釋善意放眼國會龍頭

►決戰100天／柯文哲雙十連假輔選起跑 10月下旬推第二波立委



►我們的美麗就用白紙黑字寫下來