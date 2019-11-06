假戀愛真詐財！他們網上裝「高富帥」狂撩134名女人…聊天2個月全槓龜

▲陳男在台中租下一民宅打造詐騙集團機房，透過大陸交友網站與陸籍女子聊天，假戀愛真詐財。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者徐愷昕／台中報導

台中1名陳姓男子2017年組織詐騙集團，招募陳、洪等多名共犯一同在網上假冒「高富帥」，誘騙大陸交友網站上的女孩們上鉤，他們盜用帥哥照片在網路上隨意找女孩聊天，2個月內共計與134名陸籍女子搭上線，但結果卻零收穫，沒有任何人受騙。陳男被逮後否認犯行，台中地院依組織犯罪判他3年2個月、強制工作3年、詐欺未遂共134罪，每次判10個月，合併執行總計7年2個月。

據判決，有金門仔綽號的陳男，2017年2月租下台中市北屯區一民宅做為詐騙集團總部，6月時陸續招募洪姓等4名新血，教他們在網路上盜取帥哥照，再到大陸「世紀佳緣」交友網站，以高富帥形象附加高階工作者身分，與陸籍女子聊天交往，過程中在默默帶入投資金融商品等話題，吸引女子上鉤以詐取財物。不料該集團才經營2個月，就遭台中地檢署偵破。

陳男受偵訊時否認全部犯行，辯稱自己只是暫住在該租屋處內，並不認識同住屋簷下的其他成員。有趣的是，警方偵辦時從陳男機房的電腦紀錄中發現，該集團自2017年6月犯案至今，2個月內共計與134名陸籍女子聊天但都失敗收場，尚未詐得任何一毛錢，且這段期間，陳男不僅沒有賺錢，每天都還須給員工500元做為零用金，實在是很虧。

劉姓共犯受審時供稱，陳男在要求他們行騙前有先教學，要他們上網看「詩情畫意」的文章，多學習跟女人聊天的技巧，並答應他們不管收穫如何，每日皆會提供500元零用金。洪姓共犯則表示，陳男要他虛構自己是「高富帥」的金融人員，讓女方先有遐想及信任後再出手行騙。經查時，警方還發現高中畢業的陳男，過去就曾化名「陳建洲」，自稱是金融銀行的經理與理財顧問，向女人行騙。

台中地院審理時認為，陳男組成詐騙集團假戀愛真詐財的行為，已觸犯組織犯罪條例，判處他3年2個月有期徒刑，並應在執行前，進入勞動所強制工作3年，至於共同詐欺取財未遂罪的部分，因一共行騙134名陸籍女子，判134次罪確定，每次10個月，再加上強制工作的3年，合併執行一共是7年2個月。



►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►台南女消防員竟「怕火」 局長說她是頭痛人物...黃偉哲：嘆為觀止

►破壞30輛報廢車苦練！新竹消防局勇奪「車禍救援挑戰賽」冠軍

►凌晨車上抽菸被攔查！無辜男莫名遭罰2萬 法院認證「侵害隱私」撤銷