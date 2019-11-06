台南女消防員竟「怕火」　局長說她是頭痛人物...黃偉哲：嘆為觀止

▲台南市議員林宜瑾詢問市長黃偉哲，對於台南李姓女消防員怕火的看法。（圖／翻攝「台南市議會直播」）

記者林悅、徐愷昕／綜合報導

台南市一名李姓女消防員被控有火警時，就躲起來不出勤，甚至稱自己怕火。對此，台南市長黃偉哲6日在接受市議員林宜瑾質詢時表示聽聞此事真的是「嘆為觀止」，對於消防員形象受損一事感到不捨，未來將進一步針對李員素行作檢討，找出因應措施。而消防局長李明峯則回應，「李女是頭痛人物，後續將依市長指示，為她做最適切的安排。」

10月25日台南市安南區發生一場火警命案，李姓女消防員所屬分隊是第1梯次到場的消防分隊，首梯消防分隊最重要的工作除滅火外，就是第一時間進入火場搜救可能的受困民眾，但事後傳出李女涉以「怕火」為由拒入火場，而留在屋外的消防車旁，其他消防人員則冒險進入火場救援。據了解，40多歲的李員，調到台南服務已經有20年之久，大多都被安排負責內勤工作，但似乎因工作關係及個人相關問題，常發生投訴情事，期間換過多個單位，目前轉調在外勤分隊。

台南市民進黨議員林宜瑾6日上午在市議會總質詢時，針對此事詢問事長黃偉哲看法。黃偉哲說，「看到這個新聞真可以說是……聽所未聽，聞所未聞，嘆為觀止，實在覺得蠻奇怪的，就像消防隊員怕火、護士怕針頭、醫生怕見血、阿兵哥怕拿槍一樣」，表示相當無奈且無話可說。

接著，黃偉哲便以軍中汰除機制為例坦言，「軍士官兵一旦違法或不適任都有汰除機制，但事實上公務員系統或消防隊，只有考紀會跟人評會可以給予懲處，因此目前針對類似事件，能否在考績上做一定程度的處理仍有待討論，但畢竟這影響了整體的消防戰力，另一層面更是攸關人民的生命財產安全」，承諾會盡快找出解套措施。

黃偉哲強調，未來將對其他縣市調入台南的消防隊員更謹慎評估，以免造成民眾觀感不佳，不希望因為這些少數個案，就抹滅了大多數消防隊員英勇救人的形象，避免這樣的遺憾再發生。而李員的事情，接下來也將嚴加調查，了解她過去素行，及是否領取消防加給，畢竟加給是要給真正冒險犯難的人，這部分務必再做檢討。

消防局長李明峯回應，「李員算是頭痛人物，目前考績會已作議處，後續將加開考績會將她送至公懲會，讓公懲會來做一個淘汰的機制，後續會依市長只是辦理，如果她在這段時間還是不行盡到工作本分，會把她調整到不能領消防加給的職務上」。

▼台南市消防局長李明峯回應李姓女消防員怕火一事。（圖／翻攝「台南市議會直播」）

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