破壞30輛報廢車苦練！新竹消防局勇奪「車禍救援挑戰賽」冠軍

▲新竹市消防局參加「2019年車禍救援挑戰賽」，在16支參賽隊伍中勇奪優勝冠軍。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、徐愷昕／新竹報導

內政部消防署為強化消防人員車禍救援技術水平，解決未來可能遭遇特殊課題與挑戰，10月25至27日在屏東縣政府消防局特種搜救大隊辦理「108年車禍救援挑戰賽」，3日賽程中，新竹市消防局靠著賽前破壞30輛報廢車磨練救援技能與經驗，在16支消防勁旅中勇奪優勝冠軍殊榮。

本次賽事共計22支隊伍參與，其中消防機關組16支隊伍，民間與國外救援單位5支隊伍，每支隊伍由1名指揮官、2名救助人員、2名救護人員及1名助手等6人組成，競賽方式分成初賽「標準脫困」及複賽「複雜脫困」2種類型。

其中「標準脫困」情境設定為2台以上車輛碰撞，1名傷者受困，參賽隊伍必須於20分鐘內完成人員脫困及緊急醫療評估作業。而「複雜脫困」情境設定為3台以上車輛碰撞，2名傷者受困，參賽隊伍則必須於30分鐘內完成人員脫困及緊急醫療評估作業。

▲脫困比賽中參賽隊伍則必須於30分鐘內完成人員脫困及緊急醫療評估作業。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹市消防局參賽的指揮官楊書銘說，他在整個競賽過程中負責任務分配與救援決策，因無法預先知道情境設定，一抵達現場就必須馬上進行環境評估與決定救援方式，一旦有一個環節錯誤，在時間結束前可能還無法將受困者救出，所以比賽當下壓力真的非常大。

而救助手陳俊宏則表示，本次競賽因為有時間壓力，故有好的救援器材是非常重要的，一般使用的鋸片如果遇到鈑金厚的進口車輛，需耗費很長的時間進行切割，這次他特別使用俗稱「惡魔鋸片」上陣，大大提升切割速度，迅速製造開口，讓救助人員執行車內救援作業，另多虧單位有購置的新式器材，快速脫困板、車禍救援平台、手搖式千斤頂及頂舉支撐柱等，這些也都是這次比賽救援速度提升的關鍵。

▲脫困比賽中參賽隊伍則必須於30分鐘內完成人員脫困及緊急醫療評估作業。（圖／記者陳凱力翻攝）

局長李世恭表示，車禍救援觀念及技術於近年來迅速提升，參賽隊伍必須著重5大步驟：觀察、安全、接近、開創空間、脫困，以達到安全有效率的救援目標，同時還需注重指揮與團隊、安全、脫困技術、傷患到院前救護、器材運用5大指標，才能迅速與安全的將受困者從車內空間救出。

新竹市消防局為了這次競賽，特別組成A、B組2支隊伍，從6月開始進行密集訓練，由A組及B組輪流佈置車禍救援情境及執行救援，並在每場救援訓練結束後，針隊救援方式及可應用的救援器材進行檢討，在整個訓練期間總共破壞了30輛報廢車學經驗，勤奮練習下果真獲得好成績。

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