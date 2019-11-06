「我女友羊水破！」貨車運將急停派出所　警call救護車送醫

▲警員火速向119求助，救護員將孕婦緊急送醫，母女均安。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

李姓男子深夜開著大貨車載著大腹便便的蘇姓女友外出，突然竟遇上女友羊水破掉情況，他焦急如焚到附近派出所求助。警方見孕婦在貨車上要下車不易，立刻通報119，在救護員協助下，平安送醫也產下一名女嬰，讓李男深表感動，直呼「有警察真好！」

第六警分局市政派出所警員蘇子翔10月30日深夜10點多在派出所值班時，一名46歲李姓男子開著大貨車急停派出所門口，衝進所內焦急如焚直說「我女友羊水破了，可以幫忙送醫嗎？」

蘇員立刻前往貨車查看，發現坐在副駕駛座的43歲戴姓女子因為羊水破裂，已大量出血，表情十分痛苦。由於大貨車高度過高，要搬運下車恐怕會碰撞導致孕婦受傷，他立刻通報119請求救護車支援。

▲救護員到場協助孕婦下車。（圖／記者李忠憲翻攝）

救護車火速到場後，救護人員也立刻將她平安搬下車並上擔架，隨後送往林新醫院治療，不久後即順利生下一名女嬰，讓驚魂記圓滿落幕。林男也對於警察能訊息協助，感到萬分感謝。

第六分局表示，蘇員處理明快果決，是同仁榜樣。員警值班經常要面對各種突發狀況，同時要當機立斷，才能化險為夷。

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