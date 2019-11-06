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他挑戰網紅遊樂設施「墜橋」　正常喝水吃柚子...幾分鐘後離奇身亡

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56歲男挑戰網紅遊樂設施「墜橋」　正常喝水吃柚子...幾分鐘後離奇身亡。（圖／翻攝自大陸微博／瀟湘晨報）

▲男子墜橋後，沒多久就突然身亡。（圖／翻攝自大陸微博／瀟湘晨報

記者李振慧／綜合報導

湖南省常德市近來發生不幸意外，一名56歲男子在風景遊樂區遊玩時，登上遊樂設施「網紅搖擺橋」後因為失去平衡墜至地面，他爬起身後看起來沒有大礙，獨自到附近平地休息，還喝了水和吃了柚子，沒想到幾分鐘後突然不適，最後急救無效身亡。

這起事件2日發生在桃源縣楓林花海景區，56歲男子張三平和妻女一同到景區遊玩，後來他和2名陌生遊客一同登上「網紅搖擺橋」，後來失去平衡墜至氣墊上。據了解，該遊樂設施是將約10公尺長的木板橋固定住兩端，底下為氣墊或水池，站在橋上的遊客身體需要隨著橋面一起搖擺，因為在網路上小有名氣，而有「網紅搖擺橋」的稱號。

景區工作人員表示，張男墜橋後人看起來沒有什麼大礙，他在旁邊休息時還能喝水、吃柚子，沒想到幾分鐘人就突然昏迷。家屬則表示，他抵達現場時，看到張男躺在地上，臉色慘白、嘴唇也變黑，人已經停止呼吸。

張男家屬認為，景區在遊樂設施的安全控管上有問題，且死者沒有疾病問題，每年的體檢報告都十分健康。景區則表示，搖擺橋設施營運一年以來，已有10萬多人體驗過，設有公告提醒有心臟病、高血壓及飲酒的遊客禁止上橋，張男的死因需等待體檢報告出爐，雙方才能對賠償事宜協商。

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