小2生「寫錯1個字」被暴打成豬頭　師還嗆家長：你來打我啊！

▲ 小2女童因為作業有錯誤，遭班導打到眼睛下方整片紅腫 。（圖／翻攝微博／鍚城山人）

實習記者羅明輝／綜合報導

湖南漣源市一所小學最近傳出體罰事件，一名二年級老師在檢查學生作業時，只要發現作業有寫錯任何1個字、答錯一題，就會馬上出拳痛毆。10幾名學生被打到整張臉都是瘀青、眼睛紅腫，甚至脫皮，讓家長看了相當氣憤。沒想到面對於家長的指控，老師事後竟然還反嗆「那你來打我一頓好吧」。

根據《上海熱線》報導，這起事件發生在福口鎮中心小學，多名家長控訴，自己的孩子在10月底遭到2年6班班導張老師毆打，理由竟然只是因為「突擊檢查作業時，內容出現錯字，或者是答案寫錯」。

家長陸續在微信好友圈貼出自己孩子受傷的照片，從照片中可以看見一名女學生眼角下方整個一片紅腫；另一名女學生臉上到處青一塊紫一塊；還有不少孩子甚至被打到脫皮。

▲ 遭到家長指責後，老師竟回嗆，「那你來打我」 。（圖／翻攝微博／時間視頻）

家長們隨後在班級群組內指責老師行為過當，痛斥「如果孩子們都沒有錯誤，都是天才，那還要你來教什麼呢？」、「你的良心被狗吃了嗎」，沒想到張老師竟在下方回嗆「那你現在就來打我一頓好吧」，這讓家長看完更加火大，揚言「這老師如果還繼續在中心小學，我明天就轉學」

對此，漣源市教育局3日回應，這名不當毆打學生的張姓導師是一名代課老師，目前已經遭到校方辭退，並交由警方來處理。同時校方負責人也已經出面，和學生家長進行溝通。

這起事件也讓不少網友看不下去，留言痛批，「老師的名聲就是被這種人敗壞的，這也算為人師表嗎」「他腦子有病吧」、「這老師哪來這麼大的脾氣，寫錯一題就打成這樣」、「根本不配當老師」、「如果是我的話，看見他喊說來打我，絕對會用力打下去」、「適當的處罰孩子我能理解，但打到鼻青臉腫也太狠了吧」、「代課老師也是老師啊！學校怎麼請的人」。

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