10歲兒玩室內滑索「安全帶沒扣緊」　媽媽心碎目睹他直墜水泥地

記者李振慧／綜合報導

美國佛州萊克蘭市(Lakeland)日前發生一起不幸意外，一名10歲男童在室內遊樂園體驗滑索時，因為繩索沒有固定好，導致他從6公尺的高處墜落，直接撞到水泥地面上而重傷，殘忍畫面令目睹的母親傷心欲絕。

這起事件今年9月1日發生在萊克蘭市的「城市空中蹦床和冒險公園」(Urban Air Trampoline and Adventure Park)室內遊樂場。從監視紀錄器可看到，10歲男童搭乘名為「空中騎士」(Sky Rider)的滑索設施時，突然慘從6公尺高處墜地，狠狠摔在水泥地上。

近來調查報告出爐，顯示事發原因為工作人員沒有發現男童腿部的安全帶沒有繫緊，使得男童是用自己的手臂力量把自己支撐住。調查單位表示，「我們的檢查員注意到，事件發生時設備並沒有問題，且該室內遊樂場以前也從未發生過設備有任何缺陷的問題，所以事件為人為失誤。」

男童母親巴恩斯(Kim Barnes)傷心表示，「看到這個畫面讓我好痛苦，他不應該遇到這樣的事情，這件事情對兒子造成了很大的創傷，由於這件事，他的生活不再一樣，對於心理、情感和身體上都重重影響了他」，目前已對室內遊樂場進行提告。

▼男童玩滑索時不慎墜地。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

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