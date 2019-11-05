健檢報告寫錯「流產7次早產24次」　害她夫妻失和醫院只賠老母雞

▲健檢報告寫錯，害女子慘被家人誤會。（圖／翻攝自大陸微博／搜狐新聞）

記者李振慧／綜合報導

南京市一名30歲女子的健檢報告因為被醫生寫錯，寫成「流產7次、早產24次」的誇張結果，害她被公婆和丈夫誤會婚前是性生活活耀的人，和諧的家庭因此失和，然而要醫院還清白時，對方雖然承認錯誤，但卻只送她兩隻老母雞作為賠償，敷衍態度令她無法接受。

居住在南京市浦口區的李姓女子，今年7月前往南京市江北人民醫院體檢，9月中旬拿到報告，體檢的結果卻讓她大傻眼。她表示，結婚6年以來曾生下一名女兒，但婚前從來沒有流過產、也沒有早產，結果老公看到報告以後，誤會她婚前私生活有問題，後來只要吵架，對方就會拿這件事來嘲諷她。

李女抱怨，除了丈夫，婆婆的態度也因為這份報告而改變，以前婆媳感情不錯，但現在卻變得有隔閡，而且後來夫妻吵架也都會站在老公那邊，為了還自己一個公道，便又回到醫院要查明事件。

江北醫院副院長兼醫務主任馮路坦承，報告結果的確是院方填錯，「我們查了原因，發現輸入個人訊息時，生育史這塊，因為（電腦）兩行光標的擺動，造成了錄入失誤，出現了這個偏差以後也沒有發現」，醫院願意以兩隻老母雞作為賠償。

對於院方態度，李女氣憤表示，「我不懂他這兩隻老母雞是用來幹嗎的，不太清楚」，最後將醫院告上法庭，法院在庭前調解時，希望醫院能向李女道歉，並登門向對方丈夫說明情況，然而醫院口答應後，目前未做出相關行動。

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