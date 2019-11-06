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「吸引不滿蔡、韓的票」　張碩文：宋楚瑜參選有400萬票空間

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▲▼張碩文。（圖／翻攝自中評社）

圖文／中評社

親民黨主席宋楚瑜參與2020大選超過八成機會，這也是現年77歲的他第五度參與大選。親民黨組織部主任張碩文接受中評社訪問表示，宋上次參選是要力拼親民黨政黨得票過5％，但這次不是。宋這次參選有贏的機會，現在要先拼第二名。宋上次大選拿下157萬票，這次蔡英文與國民黨韓國瑜都不會拿到上次兩黨這麼好的票數，他認為，宋明年選舉將以157萬票起跳，也會吸引不滿蔡、韓的票，空間有400萬票。

1942年生的宋楚瑜在2000年，以無黨籍的身份參加大選；2004年以副總統候選人身分與國民黨連戰搭配參選；2012年、2016年都參與大選，但四次選舉都落選。

張碩文認為，宋楚瑜明年參與大選機會是八成，剩下兩成在於副手人選以及「糧草」問題，畢竟登記大選費用需要新台幣1500萬元，加上後續選舉也需要經費。

剩下沒確定的兩成因素，可能是要提名台灣民眾黨主席柯文哲嗎？張碩文表示，不是，不會有這種幼稚的想法，不會有提名柯文哲的空間。

宋楚瑜話講得非常明白，就算撕掉門票也不會給國民黨不分區立委王金平，張碩文更說，也不可讓王金平與宋楚瑜搭檔，宋王兩人一直被國民黨內的人批評以及分化，兩人不可能搭檔參選。他也說，如果國民黨提的參選人夠優秀，宋楚瑜參選，他們不應該焦慮或是擔心，宋可能參選，國民黨就開始擔心被分票，那國民黨怎麼不檢討為什麼要提這樣的人，讓經濟藍、知識藍會期待第三個選擇。

宋楚瑜參選主要是衝擊到國民黨？張碩文說，我們這次打選戰是有效票，要打第二名的選戰。為何不是打第一名？他說，先不要自吹自擂，要先有第二名的起手式，才能挑戰第一名。

張碩文對中評社說，現在中間選民不表態有這麼將近四成，如果我們起手式是對的，可以爭取到不表態的選民支持。

宋楚瑜若參選是要搶不滿兩大黨的票嗎？他表示，我們不用打他們，我們是要訴求我們是最能勝任，我們做了20年準備。宋楚瑜這次選舉高度更高無我、無罣礙，不只是母雞要帶親民黨這隻小雞，更高訴求是勝任中華民國總統要改變現狀，不管國防、經濟、外交、兩岸問題，都沒有人願意正式面對，捍衛自由民主是每個人的DNA。

詢問宋楚瑜已經選了4次，還要繼續選？張碩文反問，那為什麼台灣20年不變，目前為止藍綠還在操弄對決，未來選舉應該是讓小黨可以成為國會關鍵力量，小黨也不只是親民黨，還有時代力量、台灣民眾黨，這次選舉應該要把政黨票投給所有小黨，才能扮演關鍵力量。

宋楚瑜參選會壓縮到其他小黨政黨票，會不會對親民黨有衝突？張碩文也說，我們是衝小黨票，國民兩黨有區域立委，就應該把不分區立委分給小黨，不應該是一黨獨大。立委單一選區的選制，讓兩大黨把區域立委空間壓縮到最小，小政黨訴求的政黨票應該得到選民認同，才是多元民主。

親民黨明年會跟台灣民眾黨和合作？張碩文說，因為多數人對藍綠惡鬥不滿意，小黨合作各自為政黨票努力，但總統票只有我們持有這張門票，希望小黨都支持我們。

他也強調，宋楚瑜明年參選是「有效票」，他分析，若以以目前民調平均數字來看，蔡英文平均40％大約是500萬票，韓國瑜民調平均約25％，大約是366萬票，這與上一次選舉相比，蔡上次689萬票，這次應會流失約189萬票，朱立倫上次是拿了約381票，兩大黨這次可能會流失2百多萬票，加上宋楚瑜上次選舉得票157萬票，他認為，宋這次大選有400萬票的空間。

韓國瑜得票會輸給朱立倫？張碩文說，不是他的感覺，是民調看起來是這樣。他舉例說，國民黨爭取連任的立委顏寬恒找朱立倫拍《聽海》的唱歌影片，為什麼找朱立倫拍，不是找韓國瑜拍，那母雞是不是出問題？

張碩文表示，宋楚瑜參選會爭取到知識藍的票，因此副手人選很重要，宋副手會朝向經濟專業、年輕的特色去考量，藍軍鐵粉的票會回到宋楚瑜的正統蔣經國，韓得票若流失1百萬票，會流到宋這邊，這是有可能的。

但韓國瑜鐵粉很鐵？他認為，那就算韓國瑜鐵票350萬票，那就這樣了，不會破朱立倫的381萬票。朱立倫做了兩任縣市首長有政績，因為“換柱”讓國民黨賭爛票不去投票。朱為什麼不接韓國瑜競選主委或是副手，因為朱也會考慮到，如果當韓副手卻無法超越2016年得票，那朱在政治上就再見了。

至於韓國瑜民調不高，但造勢卻很熱？張碩文說，這是迷思，支持韓國瑜的人還說因為他們電話民調都說支持蔡英文，但事實上怎麼可能。去年韓國瑜秋風掃落葉是因為當時韓還沒做事情，但後來當選市長9個月，卻沒有好好表現，韓國瑜表現無法讓民眾信任。

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