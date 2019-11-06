韓國瑜提「大使館賣水果」　吳釗燮嗆：等他選上總統再說

記者林銘翰／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜5日在苗栗重申「貨出得去、人進得來」理念，主張未來駐外大使館可以作為台灣藝術文創、農漁產品的促銷點。對此，外交部長吳釗燮6日受訪時表示「等他選上總統再說」，並透露有很多外館同仁非常擔心接下來必須要不務正業在外館賣水果。

吳釗燮6日上午赴立法院外交及國防委員會就我國加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、與美國等各國簽署自由貿易協定（FTA）、並與理念相近國家強化「實質外交」之具體策略、進程與預期結果進行報告，並備質詢。

針對韓國瑜「大使館賣水果」的說法，吳釗燮會前受訪時表示「等他選上總統再說」，並說自己日前到海外訪問期間，有很多外館同仁直接向他反應，非常擔心接下來必須要不務正業在外館賣水果，「他們非常擔心這件事情的發生，外交工作要變成賣水果」。

吳釗燮於上月29日至31日偕我國農牧及綠能考察團訪問我南美洲友邦巴拉圭共和國，並拜會巴國政要與當地相關產業協會代表等。外交部日前表示，吳釗燮此行率團赴訪巴拉圭，將進一步深化台巴邦誼及既有的合作關係。

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▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



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