拚國會過半！吳敦義：不分區有機會拿14、15席

▲吳敦義。（資料照／記者葉南州攝）



政治中心／綜合報導

國民黨主席吳敦義5日接受廣播節目專訪，鬆口表示自己在不分區名單排在第8、9或10，更樂觀預估國民黨可拿下不分區席次14或15席，力拚國會過半。

吳敦義表示，國民黨立委席次單獨過半要很拚，總統的選舉，如果韓國瑜能夠高票當選總統，那就可能增加國民黨立委席次。

至於自己是否會列入不分區名單，吳敦義說，會考慮，還沒有決定，若總統選贏了，立法院若沒有過半，如果有經驗比較充足，視野也算開闊的立委，在立法院發揮比較大的力量，配合韓國瑜任命的行政院長所組成的政府，才能協助韓國瑜將國家提升上來。

吳敦義指出，在34席不分區立委中，能拿14席就已經是上策了，執政黨可以灑錢，有一定的本錢，此外，34席也不可能都投給國民黨，其他政黨如民眾黨也會有所斬獲，一般樂觀的估計，14或15席，會有機會的。

吳敦義也提到，不分區立委名單前幾名應該考慮專業的，例如高科技、頂尖的人，國家需要有高科技帶領發展；此外，文化、藝術、運動領域，具有標竿、鼓勵的作用，此外，醫療方面有傑出的人，可以帶動長照等。他認為，專業組有五個或六個，政治組也必須優先考慮女性，由女性帶頭，「假如有適當機會排在第8、9或10名」。

針對韓國瑜民調落後，吳敦義認為，民調短暫落後可以迎頭趕上，不是永遠落後，民調有時好、有時差，差一點也不能洩氣，要奮發圖強，領先一點也不能得意忘形，每一寸都不能漏掉，要持續向上，相信韓國瑜也深懂這個道理，不必多置喙，韓國瑜一定很努力。

吳敦義誠心誠意祝福韓國瑜「一馬當先」，當選中華民國新任總統，因為總統得票好，立委得票數也會水漲船高，一定是相輔相成，大家共同努力。

▲吳敦義接受《POP大國民》專訪。（圖／翻攝自917 POP Radio 官方頻道Youtube）

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