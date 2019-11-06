「民進黨窮盡一切黑韓」　韓國瑜顧問團：知不知道去年怎麼輸的？

▲廖達琪。（圖／中評社）



圖文／中評社

國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜「傾聽之旅」已走了近三周，外界好奇韓的民調能否拉升，是否再創「韓流2.0」奇蹟。中山大學政治學研究所教授、韓國政顧問團成員廖達琪接受中評社訪問認為，韓下鄉拜廟的場子熱度，代表一種庶民的期待，這是從去年地方選舉所累積上來的一股氣，因此不會那麼容易消散。且觀察自發性參與的民眾，都展現出一種「團結一致，要搏2020這一把」的氣勢，這氣勢並不容易被壓下。

廖達琪分析，韓國瑜走「庶民路線」確實讓很多傳統菁英、經濟選民「不太習慣」，因為這股「庶民VS菁英」的話語權在本質上本來就是斷裂的，若再加上綠營窮盡一切手段、方式「不讓韓國瑜把任何論述能講的完整」，形塑韓是「草包」的形象，這樣的打法對於年輕選民其實是頗具效果與作用的。

廖達琪說，民進黨現在窮盡一切打韓、黑韓，盡可能斷章取義、扭曲誤解，企圖不讓韓把完整的話語說清楚，但這會衍生物理學中「作用力與等於反作用力」的政治結果。廖以港星周星馳喜劇電影「功夫」中的橋段譬喻說，韓現在正在練「上乘武功」，而「挨打」是一個過程，一但韓「任督二脈」被打通，讓佛心再現，就能大功告成。

廖達琪表示，去年地方選舉民進黨知不知道自己是怎麼敗的？一連串的打壓在野黨與東廠事件讓韓流再起。現在的情境，跟去年也有點類似？是不是韓看準了，想要一直被打不清楚，但這股作用力最後也可能回到民進黨身上。

至於韓的任督二脈為何？廖達琪解釋，韓國瑜目前的國政顧問團跟黨中央文宣部其實已逐漸步上軌道。從韓最近拋出的青年議題來看，其實有引發共鳴，且韓跟這兩個單位的磨合其實有成效，這在藍軍歷屆打大選選戰中是不易看到的。

另外，觀察本月2日蔡英文赴台南首次與前行政院長賴清德同台為綠營立委選將林俊憲輔選，次日蔡在高雄受訪時再次以「那就對啦！」回應媒體，似乎宣告「蔡賴配」即將成形。對此，廖達琪持不同看法認為，綠營「蔡賴配」的可能性與藍營「韓朱配」的機率都一樣「低」。廖認為，若蔡領先韓民調為真，蔡根本不需蔡賴配。

廖達琪觀察，最近大家都在關注韓國瑜面對2020大選能否再創「韓流2.0」，以及藍綠對決下顯示的民調與民心等差距。如果蔡英文民調能在11月22日之前穩定領先韓國瑜，「蔡其實不見得真需要賴清德」；反之，若蔡英文民調在11月22日之前有被韓追上的可能性，「蔡賴配」才有可能成形，否則「不失分」的現任副手陳建仁很可能繼續與蔡搭檔。

廖達琪表示，距離大選投票日還有60多天，蔡、韓彼此都在等待對方出招，尤其副手人選上，國民黨朱立倫幾乎不可能跟韓國瑜「配」。韓的「傾聽之旅」近日行腳到苗栗、新竹，預計下周將進入新北市，因此下周新北市長侯友宜的表態就很重要。新北畢竟是全台最大票倉，韓走庶民路線，但侯身為新北市大家長，某種程度在形式上的態度還是要有的。

侯友宜的態度是否取決自朱立倫？

廖達琪說，那倒不一定，畢竟朱立倫現在沒綰兵符。朱的算盤、算計太多，思考太多精密的下一步。朱喊團結的話雖然說得漂亮，但這也是國民黨政治菁英的「傳統」。如果朱真的不在乎地位，何不一頭栽進來幫忙？因為朱現在已在盤算2024，因此「韓朱配」的機率跟「蔡賴配」的機率都低。

廖達琪進一步闡釋說，賴清德在黨內初選提名時被蔡英文打的那麼慘，心裡面會完全沒陰影嗎？如果今天台灣民調「準的話」，今天代表民進黨角逐2020大選的很可能是賴清德，而非蔡英文。

廖達琪觀察，賴清德在初選前民間聲望多高呀，但登記參選後民進黨中央把初選日程一延再延，硬是從3月多拖到5月多，然後賴的整個江山就都變了。這其實也看到民調當前問題，是否是「客製化民調」？即便這些民調七折八扣有一定代表性，但能夠在短時間內操作讓賴清德從遙遙領先到落敗，證明「得民調者，不見得得民心」、「民調勝者，不見得最後開票會勝出」，而這就是現在的狀態。因此不論是民調數字領先或者實質領先，只要未到開票前，都不能算真正領先。