　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黃光芹點名「鬥李佳芬集團」挨告誹謗　因「市長夫人一句話」不起訴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲李佳芬出席「中視五十周年慶」。（圖／記者張一中攝）

▲黃光芹稱韓國瑜陣營有人因不滿李佳芬(圖)而退出，並點名韓親信黃文財是「鬥李佳芬集團」。（圖為資料照／記者張一中攝）

記者劉昌松／台北報導

媒體人黃光芹6月間在電視政論節目上，點名高雄市長韓國瑜親信黃光財是「鬥李佳芬集團」中裡應外合的角色，被黃光財控告涉嫌誹謗，但士林地檢署調查發現，曾有媒體報導李佳芬說過「被人從後面開槍的感覺很不舒服」，雖無法確認這說法和本案有無關係，但可見黃光芹對可受公評的事情發表言論內容，並非全然無據，因此處分不起訴。

▲▼韓國瑜,黃光芹。（圖／翻攝黃光芹臉書）

▲黃光芹(左)認為韓國瑜的親信黃文財在鬥李佳芬集團中扮演裡應外合的角色。（圖為資料照／翻攝黃光芹臉書）

《美麗島電子報》董事長吳子嘉在2019年5月間開始，接連爆料韓國瑜與「王小姐」有婚外情的消息，在吳遭起訴涉嫌誹謗前，韓的緋聞消息持續成為政論節目主題，黃光芹在6月3日參加三立電視台《鄭知道了》節目時，直指「為什麼這麼私密的事情還會傳出去」，「所以我的結論就說這個鬥李佳芬集團，黃文財應該是裡應外合的角色」。

黃文財為此到士林地檢署控告黃光芹涉嫌誹謗，嚴重損害他的個人名譽和社會評價，黃光芹的辯稱，她曾向消息來源調查了解，韓國瑜陣營有人對李佳芬長期不滿及抱怨，黃文財也因此想離開韓營。

▲黃文財出面說明 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲黃文財在王小姐事件中，曾多次接受媒體採訪，說明韓國瑜和王小姐的認識經過。（圖為資料照／記者洪靖宜攝）

檢察官調查，黃文財確實在吳子嘉爆料後，多次在媒體受訪時，接受《蘋果新聞網》等媒體採訪，說明王小姐與韓國瑜認識的緣由，包含到王小姐住處打麻將、泡茶等細節，使得媒體和輿論在黃光芹上節目前，就開始在流傳、討論黃文財在王小姐爆料事件中的角色。

此外，媒體也曾報導「高雄市長夫人李佳芬一個月前說被人從後面開槍的感覺很不舒服，豈料一槍挨過還有連環箭」，雖然檢察官無法確認報導內容，與黃文財一直巨細靡遺說出王小姐與韓往來經過有無關係，但已可見黃光芹的評論並非全然無據，而她根據主觀認知，對可受公評之事發表善意評論，並不構成誹謗罪成立要件。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

真警察假冒調查官　詐騙建商600萬「婚外情封口費」

台企銀總經理偷吃女秘書…呻吟聲全錄下！「不要硬來啦～」小三夫聽到崩潰

ET快訊
閃亮亮❤黃包包1年後「外貌變了」！近照PO網粉驚喊：認不出來
林志玲婚禮日期曝光！「11月17日」回台南老家宴客
美熟女左胸被路過男子用力撞！火大拍片抱怨..超高顏值網全歪樓
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鳥不是自己飛走的！鸚鵡半夜遭竊　飼主登門竊賊下跪求饒：我給你打

台南女消防員怕火只在消防車旁　消防局：召開考紀會依法查處

轉貼也有事 ！轉載「韓國瑜指示對攤商開罰」　網友遭函送

男網友假好心叫Uber機場接送　馬來妹遭拖陽明山洗劫30萬元

國道苑裡段連環撞！10車追撞一團「6人受傷」　1男留院觀察中

離譜噬人邪教再添4失蹤！媽逃離「聖母掌握」　悲曝：3個孩子都被洗腦

美熟女左胸被路過男子用力撞！火大拍片抱怨　超高顏值網歪樓：來讓我呼呼

疑似假認養真虐待？台東逾30隻貓狗恐慘遭虐殺

錢櫃KTV個資外洩！　詐騙電話「1周35件」遭列高風險平台

台版木村拓哉、松隆子入鏡！　桃檢宣導反賄選短片　驚見高顏值檢座

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

陳意涵DIY鬆餅做壞了　老公偷吃角角安慰：滿香的啊

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

菲律賓超強排球妹！發球先扭臀　華麗轉身連4顆「元氣彈」虐對手

韓國瑜3日消失整天在家洗衣服　深夜公開行程韓粉讚：好男人

那英《蒙面》唱「繞口」洗腦神曲　吳宗憲台下挑戰，舌頭狂打結XD

鳥不是自己飛走的！鸚鵡半夜遭竊　飼主登門竊賊下跪求饒：我給你打

台南女消防員怕火只在消防車旁　消防局：召開考紀會依法查處

轉貼也有事 ！轉載「韓國瑜指示對攤商開罰」　網友遭函送

男網友假好心叫Uber機場接送　馬來妹遭拖陽明山洗劫30萬元

國道苑裡段連環撞！10車追撞一團「6人受傷」　1男留院觀察中

離譜噬人邪教再添4失蹤！媽逃離「聖母掌握」　悲曝：3個孩子都被洗腦

美熟女左胸被路過男子用力撞！火大拍片抱怨　超高顏值網歪樓：來讓我呼呼

疑似假認養真虐待？台東逾30隻貓狗恐慘遭虐殺

錢櫃KTV個資外洩！　詐騙電話「1周35件」遭列高風險平台

台版木村拓哉、松隆子入鏡！　桃檢宣導反賄選短片　驚見高顏值檢座

牙菌竄心臟「啃爛瓣膜」...2種人風險高　醫：平滑度是關鍵！

鳥不是自己飛走的！鸚鵡半夜遭竊　飼主登門竊賊下跪求饒：我給你打

本季最熱賣TOP 3包款出爐　「5cm迷你包」打敗LV、Gucci

欠債38萬惹官司！林秀琴曝進度「已和解」...大誇老公超Man

最占位子傢俱！他酸「浴缸0價值」一年沒泡幾次　網戰翻：根本神物

《魔法風雲會》新手遊亮相！官方將在韓國電玩展曝光更多內容

台南女消防員怕火只在消防車旁　消防局：召開考紀會依法查處

曾是東洋第一美！宮古島迎「妖魔鬼怪星期三」　陸客垃圾淹沒沙灘美景

12強／延續雙響砲氣勢　蘇智傑續披30號戰袍

「十大必住溫泉飯店」出爐！天冷來趟療癒的泡湯之旅

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

社會熱門新聞

扮煮婦臥底尋兒　宇宙能量棒戳瞎眼

「有火警就躲起來」　女消防員被控擺爛：我怕火

2歲童墜橋最後身影曝光　與母緊緊牽手

剛買完便當牽單車自摔　下秒砂石車輾過爆頭慘死

櫃姐長濕疹　噴光408萬積蓄醫治...只換到一句話

主人被砂石車輾斃　忠狗暗夜守屍

快訊／彰化男騎腳踏車　疑遭砂石車輾斃　

邪教「聖母」洗腦高校姊妹花　「批鬥媽媽是畜生」

神鬼夫妻詐百億逃美　白富美千金淪階下囚

快訊／大貨車國道追撞9自小客6傷

載20億現金運鈔車國道爆胎　8勇警全程戒護

彰化單車男「離奇自摔」...砂石車輾爆慘死

挨告撿屍　一句「人體研究」救了他

家中撿到2G手機！打開發現丈夫偷情半年

更多熱門

相關新聞

學費發大財？林飛帆酸韓國瑜：庶民的庶其實是「別墅的墅」

學費發大財？林飛帆酸韓國瑜：庶民的庶其實是「別墅的墅」

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜打著「庶民」形像力拚2020總統大位。不過，6日卻遭週刊爆料在他失業的時候，砸下7200萬買了號稱北市「南港第一豪宅」。民進黨副秘書長林飛帆6日受訪時質疑韓國瑜是不是有「維多利亞的秘密」，靠著學費發大財，「現在大家開玩笑說庶民的庶應該是『別墅的墅』。」

韓國瑜買豪宅　何庭歡：庶民也有買賣房產權利

韓國瑜買豪宅　何庭歡：庶民也有買賣房產權利

韓國瑜買7200萬豪宅　民進黨：貴族假裝庶民

韓國瑜買7200萬豪宅　民進黨：貴族假裝庶民

沒那麼好賣！韓國瑜南港豪宅　屋主轉手賠千萬

沒那麼好賣！韓國瑜南港豪宅　屋主轉手賠千萬

綠議員爆李佳芬干政！葉匡時怒了

綠議員爆李佳芬干政！葉匡時怒了

關鍵字：

韓國瑜李佳芬王小姐黃文財黃光芹政論節目誹謗鬥李佳芬集團吳子嘉

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

扮煮婦臥底尋兒　宇宙能量棒戳瞎眼

D罩杯女球僮是真的　與米吉亞開聊

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

12強女球僮「胸前狂晃」　IG被神出

「有火警就躲起來」　女消防員被控擺爛：我怕火

2歲童墜橋最後身影曝光　與母緊緊牽手

新娘踩瓦片「羞紅倒三角」秒見客！

子瑜曝未來規劃！網一聽笑了：超有台味

子涵「大32歲父女戀」名醫前男友曝光！飯局妹黑歷史起底

和孫安佐約砲被逼崩潰！米砂吐痛苦心聲：死了就能解脫

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

剛買完便當牽單車自摔　下秒砂石車輾過爆頭慘死

「元祖少奶奶」13年爆婚變！生日當天抓包老公偷腥

哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　2天防大雨地區曝

更多

最夯影音

更多
視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了
火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面