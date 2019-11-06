黃光芹點名「鬥李佳芬集團」挨告誹謗　因「市長夫人一句話」不起訴

▲黃光芹稱韓國瑜陣營有人因不滿李佳芬(圖)而退出，並點名韓親信黃文財是「鬥李佳芬集團」。（圖為資料照／記者張一中攝）

記者劉昌松／台北報導

媒體人黃光芹6月間在電視政論節目上，點名高雄市長韓國瑜親信黃光財是「鬥李佳芬集團」中裡應外合的角色，被黃光財控告涉嫌誹謗，但士林地檢署調查發現，曾有媒體報導李佳芬說過「被人從後面開槍的感覺很不舒服」，雖無法確認這說法和本案有無關係，但可見黃光芹對可受公評的事情發表言論內容，並非全然無據，因此處分不起訴。

▲黃光芹(左)認為韓國瑜的親信黃文財在鬥李佳芬集團中扮演裡應外合的角色。（圖為資料照／翻攝黃光芹臉書）

《美麗島電子報》董事長吳子嘉在2019年5月間開始，接連爆料韓國瑜與「王小姐」有婚外情的消息，在吳遭起訴涉嫌誹謗前，韓的緋聞消息持續成為政論節目主題，黃光芹在6月3日參加三立電視台《鄭知道了》節目時，直指「為什麼這麼私密的事情還會傳出去」，「所以我的結論就說這個鬥李佳芬集團，黃文財應該是裡應外合的角色」。

黃文財為此到士林地檢署控告黃光芹涉嫌誹謗，嚴重損害他的個人名譽和社會評價，黃光芹的辯稱，她曾向消息來源調查了解，韓國瑜陣營有人對李佳芬長期不滿及抱怨，黃文財也因此想離開韓營。

▲黃文財在王小姐事件中，曾多次接受媒體採訪，說明韓國瑜和王小姐的認識經過。（圖為資料照／記者洪靖宜攝）

檢察官調查，黃文財確實在吳子嘉爆料後，多次在媒體受訪時，接受《蘋果新聞網》等媒體採訪，說明王小姐與韓國瑜認識的緣由，包含到王小姐住處打麻將、泡茶等細節，使得媒體和輿論在黃光芹上節目前，就開始在流傳、討論黃文財在王小姐爆料事件中的角色。

此外，媒體也曾報導「高雄市長夫人李佳芬一個月前說被人從後面開槍的感覺很不舒服，豈料一槍挨過還有連環箭」，雖然檢察官無法確認報導內容，與黃文財一直巨細靡遺說出王小姐與韓往來經過有無關係，但已可見黃光芹的評論並非全然無據，而她根據主觀認知，對可受公評之事發表善意評論，並不構成誹謗罪成立要件。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

真警察假冒調查官 詐騙建商600萬「婚外情封口費」

台企銀總經理偷吃女秘書…呻吟聲全錄下！「不要硬來啦～」小三夫聽到崩潰