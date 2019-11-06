選立委學韓國瑜模式請假參選？　台中副市長楊瓊瓔：該怎麼做就怎麼做

▲台中市副市長楊瓊瓔將被徵召選立委，圖為她日前談及2勇消枉死火場時，哽咽落淚。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

楊瓊瓔將被徵召選立委？爭取連任的無黨籍立委洪慈庸在台中市第三選區（潭子、大雅、神岡、后里），競爭者除有台灣民眾黨提名的張睿倉，頻傳要投入選戰，不表態卻勤跑基層的台中市副市長楊瓊瓔6日證實黨中央13日將「徵召」她。至於是否比照「韓國瑜模式」請假參選，楊表示，目前就是把市政做好，該怎麼做就怎麼做。

國民黨台中市黨部主委顏文正表示，依黨內程序，當事人須先向市黨部申請參選，市黨部報中央黨部提名小組審議後，再經中常會。市黨部目前尚未收到楊瓊瓔的申請，最晚要在12日提出申請，作業才來得及。

立委洪慈庸原是時代力量出身，退黨成無黨籍後，與民進黨仍密切合作，爭取連任。但該選區除殺出里長出身，原是無黨籍議員吳顯森助理的台灣民眾黨提名參選人張睿倉，地方傳出前立委，現為台中市副市長楊瓊瓔也有意回鍋參選，打算收復失土。楊也頻跑該選區基層，更積極出席市府行程搶曝光度，但卻始終未證實是否要參選。

▲爭取連任的洪慈庸面對三腳督局面，戰戰兢兢面對。（圖／洪慈庸競辦提供）

據了解，洪慈庸今年8月民調落後楊瓊瓔超過20％，這幾個月卻已逐漸拉近距離，民調差距只剩個位數。藍營網軍也開始進行空戰，在網路散布批洪言論。

地方人士透露，楊瓊瓔可望在國民黨最後一波提名中，被徵召參選，而楊將採韓國瑜模式，徵召後「帶職請假」參選，而非去年新北市副市長侯友宜先辭副市長再參選，該選區「三腳督」局面將成真。

楊瓊瓔證實，黨中央規劃11月13日徵召她提名參選，身為一個黨員，她尊重黨中央安排，至於帶職參選或請辭，「該怎麼做就怎麼做」。

楊另也透過幕僚說，她目前是副市長，目前就是把市政工作做好，以市政為重。她「一直就是喜歡做實事」，台中鄉親都很清楚。

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