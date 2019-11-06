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購屋團還有李佳芬閨密！高美蘭怒資料何來：顏色不對就得被公開鞭屍？

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▲0509高美蘭高市議會。（圖／記者賴君欣攝）
▲高雄市觀光局主秘高美蘭。（圖／資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨總統參選人韓國瑜被爆出失業期間買下北市南港7200萬豪宅，周刊更爆當時跟李佳芬一起買房的「貴婦團」包括現任高雄市觀光局主秘高美蘭；對此高美蘭今(6日)未現身在公開場合，只透過聲明回應「將資料外洩以遂行政治目的的機關，才是應該受到大眾檢視的！那些廣大無辜的受迫害者，應如何申冤？」

被爆與李佳芬一起買豪宅，身為李佳芬閨蜜也是高市府觀光局主秘高美蘭，並無現身回應，他透過聲明指出，「根據中華民國憲法，人民有財產交易的自由。但是，所有的交易紀錄自應受個人資料保護法之保障。她反問資料從何來，特別是韓國瑜那戶，既未有法律程序，也沒有過戶，為什麼周刊可以有資料？是誰提供的？房子也是先生購買，周刊為何可以直接從海量的法律文件中，知道這戶就是本人？這一切資料是由哪個單位提供？公權力是否有介入？」

▲0509高美蘭高市議會。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄市觀光局主秘高美蘭被指出是李佳芬閨蜜。（圖／資料照）

高美蘭指出「台肥案是預售屋，沒想到品質出了極大狀況，目前單是本建案的官司就有十幾件，但台肥用極不光明的手段片面解約，苛扣本戶15%違約金，又一手與我們談交屋，另一手把房子丟給仲介販售，逼使我們只好採取法律訴訟爭取權益。一審法官判決雙方解約不合法，必須完成交屋，詎料，台肥又在與我們交涉的過程中把房子賣了！事實上，台肥該建案交屋迄今已數年，都還沒有和管委會完成點交，正是因為品質問題及拒絕溝通的老大心態，請問，中華民國的法律難道連購屋人最起碼的權力都無法保障了？」

她提到「用自己打拼的錢置產，難道有罪嗎？本人的財產並不是擔任公職後突然巨幅增加，自應受社會公評，但一件多年前的財產交易，又是合法交易，實不應被抹黑批判至此。個人資料保護法到底是保護誰？是不是只要顏色不對、立場不對，就可以把對手的資料公開，讓社會大眾公開鞭屍？」

她痛批「在整件事情上，將資料外洩以遂行政治目的的機關，才是應該受到大眾檢視的！如果任由這樣的手段繼續下去，今天我會受到這樣違法不公平的待遇，改天任何一個人都會有同樣遭遇！包含手持正義權柄的各位媒體先進！我甚且因為擔任公職而有機會說明，試問，那些廣大無辜的受迫害者，應如何申冤？」

她也引述馬丁．路德．金的話「歷史將會記錄，在這個社會轉型期，最大的悲劇不是壞人的囂張，而是好人的過度沉默！」

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