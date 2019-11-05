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偷藏師弟家鑰匙　宮廟色師兄闖入「變態指侵」13歲聾女

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新北一宮廟師兄濫用師弟信任，竟偷對方鑰匙闖進家中，性侵師弟女兒。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖、文／周刊王

新北市有一處宮廟，廟內的一位何姓師兄，偷拿師弟住家鑰匙藏起來，後來趁對方不注意時，偷闖入師弟住處，結果發現師弟家中年僅13歲、患有聽覺障礙的女兒獨自一人在家，這名師兄竟然起了色心，強行用手，隔著少女的內褲搓揉下體，遭被害人出聲喝斥後才罷手。事後師弟得知女兒被猥褻，氣得對師兄提告。新北地院審理後，判這名色師兄需賠償被害人40萬、被害父母各15萬，合計70萬元，可上訴。

判決書指出，這起案件是發生於2017年7月，何男偷藏師弟家的鑰匙，未經對方同意就私自闖入其住處，結果見到有聽覺障礙的師弟女兒，獨自一人在房間內，結果這名「色師兄」竟強行從後環抱少女，還以手隔著內褲揉搓她的下體，對方反抗大聲尖叫後，何男才停手。

少女事後告知家人及學校，同時報警處理。由於被害女身心受創，至今仍持續接受心理諮商，一審新北地院依侵入住宅罪，及對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判何男3年2個月徒刑；而少女父母則對何男求償120萬，最新判決何男賠償少女40萬、其父母各15萬，合計70萬，全案還可上訴。

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提醒您：

◎尊重身體自主權 請撥打113、110

◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400

◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

◎婦女救援基金會 02-2555-8595

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