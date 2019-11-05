金山警助尋回遺失行李　菲籍旅客大讚：最棒的生日禮物

▲ 金山警助尋回遺失行李，菲籍旅客：最棒的生日禮物。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山警分局野柳派出所員警，日前於擔服值班勤務時，一名菲律賓籍遊客（Mr. Franco Martin）慌張到派出所表示，將行李箱遺留在客運公車上，警方主動協助聯絡客運公司，順利找回遺失的行李箱。當天正是他的生日，他開心地表示，台灣警察送給他最棒的生日禮物。

警方指出，野柳派出所所長曾鐘錡、員警詹嘉維，日前擔服值班勤務時，菲籍遊客突至所尋求警方協助表示，行李箱遺忘在搭來野柳旅遊的客運上，但記不得車號、語言不通，不知如何是好。員警透過英語與菲籍遊客溝通後，才知悉日他到野柳地質公園旅遊，將行李箱置於客運下層貨艙，忘了領取。

員警聽聞後，立刻以車追人，聯繫國光客運途經野柳站之1815路線班次駕駛是否有拾獲相類物件，並積極詢問菲籍遊客所遺失行李箱的顏色、品牌、款式，與來程上、下車時間，不到20分鐘，成功找回遺失的行李箱，令身為當日壽星的菲籍遊客疾呼，「It is the best birthday present I have ever received！（這是我收過最棒的生日禮物！）」。

金山警分局長陳永昌表示，本轄是著名的觀光景點，民眾遊玩時難免遺忘隨身物品，同仁能秉持同理心積極幫助外籍旅客迅速找回行李箱，做好國民外交，實在是值得肯定。

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