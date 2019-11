金山警助尋回遺失行李　菲籍旅客大讚：最棒的生日禮物

▲ 金山警助尋回遺失行李,菲籍旅客:最棒的生日禮物。(圖/記者郭世賢翻攝)

記者郭世賢/新北報導

新北市金山警分局野柳派出所員警,日前於擔服值班勤務時,一名菲律賓籍遊客(Mr. Franco Martin)慌張到派出所表示,將行李箱遺留在客運公車上,警方主動協助聯絡客運公司,順利找回遺失的行李箱。當天正是他的生日,他開心地表示,台灣警察送給他最棒的生日禮物。

警方指出,野柳派出所所長曾鐘錡、員警詹嘉維,日前擔服值班勤務時,菲籍遊客突至所尋求警方協助表示,行李箱遺忘在搭來野柳旅遊的客運上,但記不得車號、語言不通,不知如何是好。員警透過英語與菲籍遊客溝通後,才知悉日他到野柳地質公園旅遊,將行李箱置於客運下層貨艙,忘了領取。

員警聽聞後,立刻以車追人,聯繫國光客運途經野柳站之1815路線班次駕駛是否有拾獲相類物件,並積極詢問菲籍遊客所遺失行李箱的顏色、品牌、款式,與來程上、下車時間,不到20分鐘,成功找回遺失的行李箱,令身為當日壽星的菲籍遊客疾呼,「It is the best birthday present I have ever received!(這是我收過最棒的生日禮物!)」。

金山警分局長陳永昌表示,本轄是著名的觀光景點,民眾遊玩時難免遺忘隨身物品,同仁能秉持同理心積極幫助外籍旅客迅速找回行李箱,做好國民外交,實在是值得肯定。

